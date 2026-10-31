Cà phê Nông dân: Không gian đối thoại giữa 5 'nhà'

UBND xã Mỹ Chánh Hòa và Hội Tư vấn, Đầu tư và phát triển doanh nghiệp số TP. Hồ Chí Minh ký biên bản hợp tác

Ngày 24/10/2026, UBND xã Mỹ Chánh Hòa phối hợp Hội Tư vấn, Đầu tư và phát triển doanh nghiệp số TP. Hồ Chí Minh (HCIDA) tổ chức chương trình Cà phê Nông dân với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải”. Đến dự có đại diện các sở ngành tỉnh, lãnh đạo xã, HCIDA, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, các nhà khoa học, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng và đông đảo bà con nông dân sản xuất tại địa phương.

Bà Đặng Thị Quyên- Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Hòa cho biết, địa phương có truyền thống lâu đời sản xuất lúa nước. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang đối mặt với những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn, đất đai phèn hóa, áp lực chi phí vật tư đầu vào. Cà phê Nông dân nhằm tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa 5 nhà: nông dân, khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tín dụng.

Theo ông Trần Phương Bình- Phó chủ tịch UBND xã, toàn xã có hơn 1,5 ngàn ha lúa, 9 tháng năm 2026, sản lượng đạt 12,5 ngàn tấn. Diện tích dừa hơn 1,7 ngàn ha. Tổng đàn bò hơn 15,7 ngàn con. Đây là 3 loại cây, con chủ lực của địa phương. Với tinh thần đồng hành cùng nông dân, phát huy lợi thế địa phương và tăng cường liên kết trong sản xuất, xã định hướng duy trì quy mô sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, giảm giá thành và gia tăng giá trị nông sản, hình thành chuỗi giá trị bền vững trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự và trao đổi tai chương trình Cà phê Nông dân xã Mỹ Chánh Hòa

Tại chương trình, thành viên của Hội tư vấn, Đầu tư và phát triển doanh nghiệp số TP. Hồ Chí Minh đã lần lượt giới thiệu đến các hộ nông dân những giải pháp ứng dụng công nghệ số, sử dụng phân bón sinh học, quản lý rơm sau thu hoạch, ứng dụng thiết bị bay không người lái và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, giải đáp những vướng mắc về chi phí đầu vào, mã số vùng trồng và nguồn vốn đầu tư công nghệ cao.

Dịp này, UBND xã Mỹ Chánh Hòa và Hội Tư vấn, đầu tư và phát triển doanh nghiệp số TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với mục tiêu phát huy tiềm năng và lợi thế địa phương, huy động tri thức, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn lực xã hội để hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trương và tạo cơ hội thu hút đầu tư phù hợp với nhu cầu của xã Mỹ Chánh Hòa.