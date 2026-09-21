Cà phê nội địa ngược dòng thế giới, áp lực giá gia tăng trước vụ thu hoạch mới

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, ghi nhận mức thấp nhất thị trường là 93.000 đồng/kg. Hai khu vực Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg, đưa giá thu mua về mức 93.600 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu mặt bằng giá khu vực Tây Nguyên, đạt 93.800 đồng/kg sau khi giảm 600 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh tích lũy trong vùng 92.000 – 95.000 đồng/kg.

Trái ngược với nhịp trầm lắng của thị trường nội địa, hai sàn giao dịch kỳ hạn thế giới lại phục hồi nhẹ. Trên sàn London, giá Robusta đóng cửa phiên gần nhất gia tăng nhẹ trên tất cả các kỳ hạn; trong đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 nhích tăng 5 USD/tấn (+0,15%), chốt ở mức 3.366 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.396 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn, tương đương 0,15%).

Tại sàn New York, dòng tiền quay trở lại giúp Arabica tăng trưởng khởi sắc hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4 cent/lb (+1,45%), lên 280,50 cent/lb, trong khi kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 3,4 cent/lb (+1,27%), chốt tại 271,95 cent/lb.

Đánh giá về đà lệch pha giữa giá cà phê trong nước và thế giới, giới phân tích nhận định đợt tăng của các sàn quốc tế chỉ mang tính chất kỹ thuật ngắn hạn khi chỉ số đồng USD hạ nhiệt và các quỹ đầu cơ tiến hành mua bù bán khống.

Nhìn vào bức tranh tổng thể, áp lực nguồn cung toàn cầu vẫn đang là lực cản lớn nhất đối với đà tăng giá cà phê. Lượng tồn kho chuẩn trên cả hai sàn ICE đều đã leo lên mức kỷ lục trong nhiều tháng. Đồng thời, tiến độ xuất khẩu cà phê kỷ lục từ Brazil cùng điều kiện thời tiết mưa thuận gió hòa tại các vùng trồng Nam Mỹ tiếp tục tạo sức ép tâm lý đè nặng lên xu hướng giá.

Đối với thị trường Việt Nam, đợt giảm giá này phản ánh rõ nét tâm lý thận trọng của các nhà thương lái cũng như doanh nghiệp xuất khẩu trước thời điểm vụ thu hoạch mới 2026 – 2027 chuẩn bị bắt đầu vào quý IV. Khi nguồn cung cà phê mới bắt đầu ra thị trường, tính thanh khoản sẽ tăng lên nhưng đồng thời áp lực đẩy hàng cũng làm suy yếu đà phục hồi giá trong ngắn hạn.

Dự báo trong thời gian tới, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh tích lũy trong vùng 92.000 – 95.000 đồng/kg. Lực đỡ quan trọng giúp giá không giảm quá sâu chính là chi phí sản xuất tăng và chiến lược bán hàng nhỏ giọt của người nông dân nhằm bảo vệ biên lợi nhuận.

Tuy nhiên, để giá cà phê tạo bước đột phá trở lại cột mốc cũ, thị trường sẽ cần thêm những tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ lực cầu tiêu thụ toàn cầu cũng như sự dịch chuyển dòng tiền trên thị trường tài chính quốc tế.