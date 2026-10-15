Cà phê nội địa giảm 200 đồng/kg, giá thế giới đồng loạt đi lên

Tại thị trường nội địa, giá cà phê thu mua trung bình hiện ghi nhận ở mức 93.000 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ) cùng giữ mức thu mua 93.000 đồng/kg sau khi giảm 200 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mốc 92.300 đồng/kg, cũng điều chỉnh giảm 200 đồng/kg và là địa phương có mức giá thu mua thấp nhất khu vực.

Giá cà phê giảm nhẹ 200 đồng/kg ở Tây Nguyên.

Trái ngược hoàn toàn với không khí có phần ảm đạm trong nước, sàn giao dịch cà phê quốc tế lại ghi nhận đà tăng trưởng đồng thuận ở cả hai mặt hàng chính.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đồng loạt khởi sắc. Kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng thêm 24 USD/tấn, tương đương 0,69%, đóng cửa ở mức 3.483 USD/tấn, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất phiên là 3.526 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 27 USD/tấn và 28 USD/tấn, chốt phiên ở mức 3.470 USD/tấn và 3.445 USD/tấn. Khối lượng giao dịch bứt phá mạnh mẽ ở kỳ hạn gần, phản ánh lực cầu mua bù bán khống của các nhà đầu tư trên sàn rất sôi động.

Cùng chung xu hướng đi lên, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận mức bứt phá sắc nét hơn. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng mạnh 5,35 cent/lb, tương đương 1,83%, vọt lên mức đóng cửa 298,05 cent/lb, tiến sát mốc tâm lý quan trọng 300 cent/lb. Đà tăng lan tỏa đều sang các kỳ hạn giao tháng 3/2027 và tháng 5/2027 với mức tăng dao động từ 4,6 đến 4,65 cent/lb.

Sự phục hồi mạnh mẽ của Arabica được thúc đẩy bởi nỗi lo ngại về tình hình thời tiết thiếu mưa tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa và đậu quả cho vụ mùa tiếp theo.

Đánh giá tổng quan cho thấy, việc giá cà phê trong nước đi lùi nhẹ bất chấp đà tăng của thế giới xuất phát từ yếu tố tâm lý thận trọng của giới thương lái nội địa khi khu vực Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch vụ mới. Áp lực nguồn cung cùng động thái bán chốt lời từ phía người dân khiến đà tăng thế giới chưa thể phản ánh ngay lập tức vào giá thu mua nội địa.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước khó có khả năng giảm sâu nhờ bức tường hỗ trợ vững chắc từ giá thế giới. Sự khởi sắc trên sàn London sẽ tạo lực đỡ giúp giá cà phê nội địa sớm phục hồi và quay lại ngưỡng 94.000 - 95.000 đồng/kg khi các tín hiệu kỹ thuật trên sàn giao dịch quốc tế tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, đà bứt phá bùng nổ sẽ bị hạn chế do yếu tố mùa vụ đang đến gần. Nông dân và các hợp tác xã được khuyến nghị nên chủ động theo dõi sát biến động tỷ giá và thời tiết để có kế hoạch ra hàng hợp lý, tránh tâm lý xả hàng dồn dập làm suy yếu sức nâng của thị trường.