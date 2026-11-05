Cà phê Mường Ảng trước ngày khai hội

Khí hậu mát mẻ, độ cao lý tưởng, thổ nhưỡng đặc trưng, vùng đất Mường Ảng từ lâu được xem là “thủ phủ” cà phê Arabica của Tây Bắc. Những năm gần đây, sản phẩm cà phê của Mường Ảng dần khẳng định vị thế khi được tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành. Toàn xã hiện có hơn 2.000ha cà phê, trong đó 1.700ha đang cho thu hoạch. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi sản phẩm cà phê Mường Ảng được cấp chỉ dẫn địa lý “Mường Ảng”, mở ra cơ hội lớn cho việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm đặc trưng của vùng. Trong niềm vui ấy, xã Mường Ảng lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Cà phê, tạo không gian gặp gỡ giữa người trồng cà phê, doanh nghiệp và du khách; đồng thời tôn vinh giá trị hạt cà phê Arabica, quảng bá sản phẩm quê hương, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ.

Những đồi cà phê trù phú ở xã Mường Ảng.

Với chủ đề: “Arabica Mường Ảng - Tinh hoa đất trời Tây Bắc”, Ngày hội Cà phê Mường Ảng năm 2026 dự kiến có nhiều hoạt động phong phú gắn với hoạt động quảng bá sản phẩm, giới thiệu văn hóa, con người địa phương. Điểm nhấn là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê Arabica của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như: Cà phê Detech, Hồng Kỳ, Hà Chung, Hải An cùng các gian hàng nông sản, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Ngày hội bố trí không gian trải nghiệm về cây cà phê từ quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch đến rang xay, pha chế; tái hiện nét văn hóa sinh hoạt truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua trang phục, nhạc cụ, nông cụ và sản phẩm thủ công.

Những quả cà phê Arabica trên đất Mường Ảng nặng trĩu cành.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Ảng chia sẻ: Để chuẩn bị cho ngày hội, đơn vị phối hợp tập trung chuẩn bị không gian tổ chức, sân khấu, các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm; xây dựng chương trình văn nghệ, bố trí khu vực trải nghiệm văn hóa và cà phê.

Bên cạnh việc chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức, xã Mường Ảng chú trọng quảng bá hình ảnh bản làng, tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các nền tảng số, góp phần đưa thông tin về ngày hội đến gần hơn với người dân và du khách. Hoạt động kết nối với các KOL/KOC được xem là một trong những cách làm mới, giúp hình ảnh đất và người Mường Ảng được lan tỏa rộng rãi hơn thông qua những câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm chân thực.

Lãnh đạo xã Mường Ảng gặp mặt các KOL/KOC, phối hợp lan tỏa, quảng bá hình ảnh bản làng, tiềm năng, thế mạnh của địa phương trên các nền tảng số.

Đặc biệt, cuộc thi ảnh “Mường Ảng - Muôn sắc một miền thương” được phát động, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Sau gần một tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm dự thi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, bản làng, đời sống văn hóa và con người Mường Ảng. Mỗi bức ảnh góp thêm một góc nhìn, một câu chuyện về vùng đất cà phê, cùng lan tỏa tình yêu và sức hấp dẫn của Mường Ảng đến với cộng đồng.

Anh Quàng Văn Đạt, xã Búng Lao chia sẻ: Tôi rất hào hứng khi được tham gia cuộc thi ảnh và mong muốn sớm được hòa mình vào các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Cà phê. Đây là dịp để tôi ghi lại, chia sẻ những hình ảnh đẹp về cảnh sắc thiên nhiên, bản làng và con người Mường Ảng. Búng Lao cũng là vùng đất gắn bó với cây cà phê, vì vậy tôi càng mong muốn góp một phần nhỏ qua những bức ảnh để giới thiệu vẻ đẹp quê hương, lan tỏa tình yêu với cây cà phê và niềm tự hào về vùng đất này đến nhiều người hơn.

Người dân tham gia cuộc thi ảnh “Mường Ảng - Muôn sắc một miền thương” do xã Mường Ảng tổ chức. Ảnh: Lò Nam

Một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của ngày hội là lễ khởi công dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech tại bản Na Luông, xã Mường Ảng. Dự án do Công ty Cổ phần Cà phê Detech Điện Biên đầu tư, có diện tích hơn 12,7ha, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Công suất mỗi năm đạt khoảng 5.000 tấn cà phê và 7.000 tấn hạt mắc ca. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV năm 2027. Việc doanh nghiệp lựa chọn Mường Ảng để đầu tư nhà máy chế biến sâu ngay giữa vùng nguyên liệu mở ra kỳ vọng cho ngành hàng cà phê địa phương. Nông sản của người dân có thêm đầu ra, giảm áp lực tiêu thụ quả tươi vào mùa thu hoạch; đồng thời tạo thêm việc làm, cơ hội để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, chế biến cà phê.

Nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Cà phê Mường Ảng 2026.

Anh Lò Văn Thành, Trưởng bản Na Luông phấn khởi chia sẻ: Bà con trong bản rất vui khi dự án được triển khai ngay trên địa bàn. Đây là điều bà con mong đợi từ lâu, bởi khi có cơ sở chế biến tại chỗ, hạt cà phê sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, đầu ra thuận lợi hơn. Chúng tôi kỳ vọng dự án sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy nghề trồng cà phê, giúp người dân yên tâm gắn bó với cây cà phê, nâng cao thu nhập.

Ngày hội Cà phê Mường Ảng diễn ra trong 2 ngày (7 - 8/11) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm và kết nối quảng bá sản phẩm. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ bản hoàn tất, tạo điểm hẹn văn hóa, trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Ngày hội Cà phê Mường Ảng diễn ra đúng thời điểm những vườn cà phê trên địa bàn đang độ chín rộ.

Ông Trần Minh Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng cho biết: Chúng tôi mong muốn thông qua ngày hội sẽ giới thiệu rộng rãi hơn về chất lượng, giá trị của cà phê Arabica Mường Ảng; tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, người trồng cà phê gặp gỡ, trao đổi, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Mường Ảng, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.