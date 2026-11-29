Đồi cà phê ở xã Púng Bánh.

Những ngày cuối tháng 11, trên các triền đồi ở xã Púng Bánh, người dân tất bật thu hái những chùm cà phê chín đỏ. Tại các điểm thu mua, xe chở quả tươi nối nhau đưa sản phẩm về tập kết. Đây là thời điểm các hộ trồng cà phê tập trung nhân lực, tranh thủ thu hoạch khi quả đạt độ chín, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Gia đình ông Vì Văn Kim, thôn Dồm Cang 2, hiện có hơn 2 ha cà phê. Niên vụ năm nay, diện tích này cho sản lượng hơn 28 tấn quả tươi, mang lại nguồn thu khoảng 500 triệu đồng. Ông Kim cho biết: Trước đây, gia đình chủ yếu trồng ngô, sắn trên đất sản xuất nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2019, gia đình chuyển sang trồng cà phê. Nhờ lựa chọn cây trồng phù hợp, thu nhập từng bước được nâng lên, tạo điều kiện để gia đình đầu tư mở rộng sản xuất, cải thiện và ổn định cuộc sống.

Người dân thôn Dồm Cang 1 xã Púng Bánh thu hái cà phê.

Nhiều hộ dân thôn Dồm Cang 2 cũng có nguồn thu nhập khá từ cây cà phê. Ông Vì Văn Tâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Dồm Cang 2, cho biết: Thôn hiện có hơn 100 hộ, canh tác 260 ha cà phê, trong đó khoảng 220 ha đang cho thu hoạch, sản lượng quả tươi ước đạt hơn 2.100 tấn. Để nâng cao năng suất, chất lượng, người dân chú trọng chăm sóc vườn cây, thu hái đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng quả. Nhờ phát triển cây cà phê, đời sống nhiều hộ từng bước được cải thiện, có điều kiện xây dựng nhà ở, đầu tư mở rộng sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo của thôn hiện giảm còn dưới 15%.

Người dân tại bản Pặt Pháy thu hái cà phê.

Để nâng cao chất lượng cà phê, nhiều hộ dân xã Púng Bánh chú trọng thu hái khi quả đạt độ chín, hạn chế lẫn quả xanh, non. Đây là khâu quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu thu mua và gia tăng giá trị sản phẩm. Chị Tòng Thị Hà, bản Pặt Pháy, xã Púng Bánh, cho biết: Gia đình tôi có 2 ha cà phê đang cho thu hoạch. Vào chính vụ, quả chín nhiều nên mỗi ngày phải thuê thêm từ 5-7 lao động để thu hái kịp thời. Chúng tôi lựa chọn những quả chín đỏ, hạn chế hái quả xanh, non để bảo đảm chất lượng. Cà phê thu hái đúng độ chín sẽ có chất lượng tốt hơn, thuận lợi cho tiêu thụ và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Từ những diện tích trồng xen canh ban đầu, cây cà phê ngày càng được người dân xã Púng Bánh mở rộng, từng bước trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế. Năm 2026, toàn xã có trên 3.200 ha cà phê, trong đó hơn 2.000 ha đã cho thu hoạch, năng suất đạt từ 10-15 tấn quả tươi/ha. Các vùng trồng tập trung từng bước hình thành tại những địa bàn như Dồm Cang 1, Dồm Cang 2, Dồm Cang 3, Púng Bánh 1, Púng Bánh 3... tạo thuận lợi cho hoạt động thu mua, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Diện tích cà phê ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ thuật canh tác, nhất là đối với những vườn cây mới bước vào thời kỳ kinh doanh. Thực tế, kỹ thuật chăm sóc giữa các hộ chưa đồng đều; một số hộ vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa chú trọng đúng mức việc chăm sóc sau thu hoạch, cắt tỉa, tạo tán và bón phân cân đối. Ông Tòng Văn Châm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Púng Bánh, cho biết: Trung tâm đang tập trung tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc vườn cà phê sau thu hoạch, cắt tỉa cành, tạo tán, bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, hướng dẫn các hộ chủ động bảo vệ vườn cây trước diễn biến bất lợi của thời tiết như rét đậm, rét hại, sương muối, góp phần duy trì sinh trưởng, nâng cao năng suất và chất lượng cà phê.

Nông dân thôn Dồm Cang 1, xã Púng Bánh phơi cà phê.

Cùng với nâng cao kỹ thuật canh tác, xã Púng Bánh chú trọng tổ chức lại sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn với hoạt động thu mua, chế biến. Đây được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị cà phê, từng bước xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững. Ông Trần Công Lực, Phó Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã xác định phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chỉ dẫn địa lý là một trong ba khâu đột phá. Để thực hiện mục tiêu này, xã chú trọng quy hoạch vùng trồng, thúc đẩy liên kết sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thu mua, chế biến cà phê. Đồng thời, tăng cường quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tự ý chuyển đổi đất rừng, đất lâm nghiệp sang trồng cà phê.

Từ những nương cà phê ngày càng mở rộng, Púng Bánh đang từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nông nghiệp. Định hướng gắn vùng nguyên liệu với chỉ dẫn địa lý, nâng cao chất lượng canh tác và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sẽ là cơ sở để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng cây cà phê, nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân.