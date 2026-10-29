Cà phê Lâm Đồng hướng tới vị thế mới

Tăng liên kết để mở rộng thị trường

Ngày 30/10, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội sẽ đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2020–2025, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và xác định nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các doanh nghiệp cà phê tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị cho Đại hội Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước, với hơn 328.000 ha, sản lượng ước đạt hơn 1 triệu tấn. Lợi thế này mở ra cơ hội phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu, đồng thời đòi hỏi liên kết chặt chẽ hơn giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp để nâng giá trị sản phẩm.

Hội hiện có 120 hội viên, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, trang trại và hộ trồng cà phê. Nhu cầu hỗ trợ trải rộng từ kỹ thuật canh tác, quản trị kinh doanh đến tiếp cận chính sách và tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chương trình phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tập trung tập huấn về quản trị doanh nghiệp, quy định thuế và chính sách nông nghiệp. Kiến thức về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cùng các tiêu chuẩn canh tác bền vững cũng bước đầu được phổ biến tới hội viên.

Tại các triển lãm ngành cà phê, trà và đồ uống, sản phẩm cà phê đặc sản Lâm Đồng được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và kết nối với các đơn vị rang xay, cung cấp thiết bị chế biến.

Tuy nhiên, năng lực tư vấn, cung cấp thông tin và kết nối thương mại vẫn còn hạn chế. Mạng lưới hội viên chưa rộng, việc phản ánh khó khăn và đề xuất nhu cầu hỗ trợ chưa thường xuyên. Địa bàn mở rộng sau sáp nhập tỉnh cũng khiến công tác tổ chức hoạt động còn lúng túng.

Để khắc phục, phương hướng nhiệm kỳ mới đặt trọng tâm vào củng cố các ban chuyên môn, văn phòng và đội ngũ chuyên trách. Từng thành viên ban chấp hành sẽ được phân công trách nhiệm phát triển hội viên, nắm bắt nhu cầu và tổng hợp vướng mắc để kiến nghị cơ quan chức năng tháo gỡ.

Doanh nghiệp cà phê Lâm Đồng tham gia toạ đàm về động lực thu hút đầu tư cho ngành cà phê bền vững.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đặt mục tiêu tăng số hội viên ít nhất 10% mỗi năm, ưu tiên hợp tác xã trẻ, doanh nghiệp chế biến và đơn vị khởi nghiệp. Mỗi năm, dự kiến tổ chức tối thiểu một sự kiện hoặc diễn đàn kết nối giao thương với đối tác trong và ngoài nước.

Xúc tiến thương mại sẽ gắn với kết nối đầu tư, tiêu thụ sản phẩm và củng cố quan hệ đối tác tại các thị trường như EU, Nhật Bản. Hợp tác với các tổ chức, dự án phát triển cà phê bền vững cũng được chú trọng để bổ sung nguồn lực hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Nâng chất lượng từ vùng trồng đến chế biến

Cùng với mở rộng liên kết, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường được xác định là trọng tâm phát triển. Canh tác phát thải thấp, nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ số là những hướng chuyển đổi nhằm nâng giá trị và thương hiệu cà phê Lâm Đồng.

Cà phê Lâm Đồng tham gia cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam.

Một mục tiêu cụ thể là hoàn thành định vị tọa độ GPS cho 100% diện tích sản xuất cà phê của các thành viên tham gia xuất khẩu, phục vụ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR). Để hỗ trợ chuẩn hóa vùng nguyên liệu, Hội kiến nghị tỉnh và các sở, ngành tiếp tục dành nguồn lực cho tái canh, cấp mã số vùng trồng và số hóa dữ liệu đất canh tác.

Đào tạo chuyên sâu sẽ bao quát từ canh tác, thu hái đến sơ chế ướt, sơ chế mật ong, sơ chế tự nhiên và lên men vi sinh. Các lớp tập huấn dự kiến tập trung vào thực hành, giúp người sản xuất nắm vững kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm.

Các ban chuyên môn hoặc câu lạc bộ phù hợp sẽ được thành lập để chuyển giao kỹ thuật kiểm soát, đánh giá chất lượng cà phê nhân xanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Công tác đào tạo hướng tới giúp người trồng ứng dụng công nghệ số, nâng năng lực cho cơ sở sơ chế, phát triển đội ngũ chuyên gia thử nếm và hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp.

Về sản xuất, mục tiêu đề ra là tăng tối thiểu 10% về diện tích và sản lượng cà phê, cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản so với nhiệm kỳ 2020–2025. Để thúc đẩy chế biến sâu, Hội kiến nghị các ngân hàng, tổ chức tín dụng có chính sách ưu đãi cho hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên đầu tư máy móc, công nghệ sấy, hệ thống xử lý môi trường.

Bà Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Chủ tịch Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng, cho biết hoạt động thời gian tới sẽ bám sát nhu cầu của người sản xuất và doanh nghiệp, đồng thời tăng vai trò đại diện trong tham gia xây dựng chính sách phát triển ngành cà phê.

Doanh nghiệp Nhật Bản khảo sát năng lực sản xuất, chế biên của doanh nghiệp cà phê Lâm Đồng.

“Lợi thế vùng nguyên liệu lớn cần được chuyển thành sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu và đầu ra ổn định. Khi người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia, cùng hưởng lợi trong chuỗi giá trị, cà phê Lâm Đồng mới có nền tảng vững chắc để nâng sức cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường”, bà Vi nhấn mạnh.

Đề nghị đổi tên thành Hiệp hội Cà phê tỉnh Lâm Đồng Tại đại hội, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua đề nghị cấp có thẩm quyền đổi tên Hội Người sản xuất cà phê bền vững tỉnh Lâm Đồng thành Hiệp hội Cà phê tỉnh Lâm Đồng, đồng thời biểu quyết thông qua dự thảo điều lệ của Hiệp hội. Đề xuất nhằm mở rộng vai trò đại diện, tăng kết nối người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và cơ quan quản lý sau sáp nhập tỉnh. Phương án đổi tên đã được ban chấp hành hội thảo luận trong quá trình chuẩn bị đại hội.