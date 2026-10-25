Cà phê Khe Sanh: Trăm năm vun đắp hương vị hòa bình

Chương trình chính luận nghệ thuật với nội dung “Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình” được tái hiện trong đêm khai mạc

Một thế kỷ kể từ khi những cây cà phê đầu tiên bén rễ, Khe Sanh hôm nay có một sản phẩm mang dấu ấn riêng của đất đỏ bazan và khí hậu Trường Sơn. Hương thơm tự nhiên, vị chua thanh, đắng nhẹ của Arabica cùng việc được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã tạo thêm nền tảng để cà phê Khe Sanh mở rộng thị trường, bảo vệ danh tiếng vùng trồng.

Tri ân người gây dựng vùng cà phê

Nhân dịp lễ kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh, tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 5 cá nhân có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản; tặng quà 30 hộ nghèo, gia đình chính sách. Chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 26.10, kết hợp trưng bày sản phẩm, hội thi nhà nông và trải nghiệm du lịch cà phê.

Với người dân, giá trị ấy gần gũi hơn nhiều: vườn cây cho thu nhập, giúp dựng nhà, nuôi con ăn học. Ông Dương Hữu Thanh, người gắn bó với Khe Sanh từ năm 1986, chia sẻ rằng trước đây bà con phải làm thuê, kiếm sống bằng nhiều nghề; khi cà phê phát triển, nhiều gia đình đã có thể ổn định cuộc sống bằng việc chăm sóc vườn cây.

Phía sau mỗi sản phẩm còn là công sức của người chế biến, doanh nghiệp kiên trì tìm hướng nâng chất lượng. Bà Lương Thị Ngọc Trâm - chủ thương hiệu Pun Coffee - cho biết doanh nghiệp ưu tiên quy hoạch, quản lý vùng nguyên liệu liên kết, chuyển từ canh tác truyền thống sang hướng bền vững. Chất lượng ngay tại vườn được xác định là nền móng cho toàn bộ hành trình từ trang trại đến ly cà phê.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, mong muốn từ lễ hội này, những giá trị lịch sử sẽ được chuyển hóa thành giá trị phát triển, đưa Khe Sanh trở thành điểm đến hòa bình, giao thương và thịnh vượng

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, mong muốn những giá trị lịch sử được chuyển hóa thành giá trị phát triển, đưa Khe Sanh trở thành điểm đến hòa bình, giao thương và thịnh vượng. Tỉnh đặt người trồng, người chế biến ở trung tâm chuỗi giá trị; thúc đẩy liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc.

Định hướng gắn cà phê với văn hóa, lịch sử, du lịch cũng mở thêm cơ hội cho vùng đất này. Những đồi cà phê, bản làng Vân Kiều, Pa Kô và di tích trên tuyến Đường 9 có thể kết nối thành hành trình trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về cuộc sống hôm nay của một vùng đất từng trải qua chiến tranh.

Không gian trưng bày của các xã tại lễ hội 100 năm cà phê Khe Sanh

Trong đêm khai mạc, chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình” tái hiện hành trình từ năm 1926, qua chiến tranh đến những mùa cà phê hồi sinh. Âm nhạc, hình ảnh và phim tư liệu kể lại công sức nhiều thế hệ, đồng thời giới thiệu những người trẻ đang đổi mới cách làm, xây dựng thương hiệu cà phê quê hương.