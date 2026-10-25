Cà phê Khe Sanh kể câu chuyện hoà bình

Cao nguyên hội tụ 3 giá trị đặc biệt

Tối 24/10, tại xã Khe Sanh, UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc chuỗi hoạt động "Theo dấu 100 năm Cà phê Khe Sanh" với chủ đề "Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình" - một điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng tham quan các gian hàng.

Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh" diễn ra từ ngày 24 - 26/10 với nhiều hoạt động, trong đó, lễ khai mạc "Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình" tại diễn ra tại xã Khe Sanh tối 24/10 là hoạt động mở đầu, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chính luận "Cà phê Hòa bình - Make Coffee, Not War".

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Khe Sanh là vùng đất hội tụ 3 giá trị đặc biệt và hiếm có.

Lịch sử đã tạo nên một Khe Sanh có sự nhận diện quốc tế đặc biệt. Khe Sanh là một vùng đất lịch sử nổi tiếng thế giới - gắn liền với Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968. Sau nhiều thập niên chiến tranh, Khe Sanh vẫn được nhắc đến trong diễn văn nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Khe Sanh là cao nguyên có khí hậu mát mẻ, có thung lũng xanh, đồi núi trùng điệp và những cánh rừng phong hương đỏ rực, được ví như châu Âu thu nhỏ trên Quảng Trị.

Khe Sanh còn là cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây, nằm trên quốc lộ 9, gần cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar…

Du khách và người dân tham quan, chụp ảnh tại góc không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển 100 năm Cà phê Khe Sanh (1926 - 2026).

"Với ba giá trị đặc biệt đó, Khe Sanh không chỉ là vùng đất lịch sử mà còn có tiềm năng trở thành cực phát triển kinh tế, du lịch và thương mại của Quảng Trị, ông Phương nói và cho rằng: "Chúng ta cần phải chuyển hóa những giá trị lịch sử thành giá trị phát triển, đưa Khe Sanh từ một chiến trường nổi tiếng thế giới trở thành một điểm đến của hòa bình, giao thương và thịnh vượng".

"Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình"

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, một trong những hướng đi cụ thể để hiện thực hóa khát vọng ấy là phải phát huy được giá trị của cà phê Khe Sanh - loài cây đã bén rễ trên vùng đất này tròn 100 năm, gắn bó với sương núi, nắng gió Trường Sơn và trở thành một phần bản sắc nơi đây.

Bằng ý chí kiên cường và đôi bàn tay cần cù, từ những công nhân xây dựng nông trường cà phê năm 1978 đến các thế hệ đồng bào Vân Kiều, Pa Kô và bà con nông dân đã hồi sinh màu xanh trên vùng đất từng bị bom đạn cày xới, biến vùng đất khô cằn thành những nương cà phê Arabica trĩu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương trao tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Theo ông Phương, hương vị cà phê không chỉ là sự kết tinh của đất trời, của mồ hôi và công sức bao thế hệ mà còn mang giá trị của hòa bình. Nơi từng vang tiếng súng, hôm nay vang tiếng cười; nơi từng chứng kiến sự đối đầu, nay mở ra giao thương, hợp tác và hữu nghị.

"Cà phê Khe Sanh kể câu chuyện kết nối lịch với văn hóa, con người và tương lai phát triển. Chúng ta cần đưa cà phê Khe Sanh trở thành thương hiệu mang giá trị kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch và hòa bình, lan tỏa trên thị trường quốc tế", ông Phương nhấn mạnh.

Đến nay, cà phê Khe Sanh đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, là một nguồn sinh kế quan trọng của hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Nhiều sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP, được vinh danh tại các cuộc thi cà phê đặc sản và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Khẩu hiệu "Make Coffee, Not War" - "Hãy làm cà phê, đừng gây chiến tranh" vang lên từ vùng đất Khe Sanh mang một thông điệp sâu sắc.

Một góc không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm cà phê Khe Sanh và các nông sản trong khuôn khổ lễ hội.

"Chúng ta mong muốn bạn bè quốc tế biết đến Khe Sanh không chỉ qua những trang sử chiến tranh, mà bằng một hình ảnh mới - một cao nguyên xanh mát mang vẻ đẹp của Châu Âu giữa miền Trung nắng gió, một vùng đất ngát hương cà phê, giàu bản sắc, giàu lòng hiếu khách và trên hết là một biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng", ông Phương nói.

Ông Phương chia sẻ 3 định hướng phát triển cà phê Khe Sanh trong thời gian tới: Lấy chất lượng làm nền tảng, lấy bản sắc và sự khác biệt làm lợi thế cạnh tranh để từng bước xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh có vị thế trên thị trường quốc tế.

Đặt người trồng, người chế biến cà phê vào trung tâm của chuỗi giá trị để thúc đẩy liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và truy xuất nguồn gốc.

Gắn phát triển cà phê với văn hóa, lịch sử và du lịch, biến những đồi cà phê, cánh đồng điện gió, bản làng Vân Kiều, Pa Kô và các di tích lịch sử trên tuyến Đường 9 thành những hành trình trải nghiệm đặc sắc để thu hút khách trong nước và quốc tế.

Ông Phương khẳng định, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đồng hành, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế cùng tham gia phát triển vùng đất này.

"Hãy để những hạt cà phê Khe Sanh mang hương vị núi rừng Trường Sơn, mang thông điệp hòa bình, tình hữu nghị và khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Trị lan tỏa đến với bạn bè năm châu, mở ra một tương lai hợp tác, phát triển và thịnh vượng", ông Phương chia sẻ.

Tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương và các lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà cho 30 hộ nghèo, gia đình chính sách; trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể và 5 cá nhân có đóng góp phát triển ngành hàng cà phê đặc sản...

Tiếp nối lễ khai mạc, Chương trình chính luận nghệ thuật "Cà phê Khe Sanh - Hương vị hòa bình" đã đưa khán giả nhìn lại hành trình 100 năm hình thành và phát triển của cà phê Khe Sanh thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật, hình ảnh và phim tư liệu. Từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến quá trình hồi sinh, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh cà phê Arabica trù phú hôm nay, mỗi chặng đường đều được tái hiện sinh động, giàu cảm xúc.