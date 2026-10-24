Từ ngày 24 đến 26/10/2026, tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị tổ chức chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh (1926–2026)” với thông điệp “Cà phê Khe Sanh – Hương vị hòa bình”. Chương trình gồm các hoạt động trưng bày sản phẩm, hội thảo về phát triển cà phê đặc sản, nông lâm kết hợp và trải nghiệm gắn với quảng bá du lịch địa phương.

Cà phê Khe Sanh – Hương vị hòa bình.

Năm 1926 đánh dấu sự hiện diện của cây cà phê tại Khe Sanh. Trải qua chiến tranh và những biến động lịch sử, vùng trồng từng bước được khôi phục, phát triển. Năm 1978, Nông trường Cà phê Khe Sanh được thành lập, mở ra giai đoạn tổ chức sản xuất tập trung. Từ năm 1995, giống cà phê chè Catimor được đầu tư phát triển, góp phần hình thành vùng nguyên liệu hàng hóa quy mô lớn.

Hiện vùng cà phê Khe Sanh có hơn 4.000ha, trong đó hơn 3.700ha đang cho thu hoạch, với sản lượng gần 5.000 tấn cà phê nhân mỗi năm. Giá trị sản xuất từ diện tích đang cho thu hoạch ước đạt 592 tỷ đồng/năm.

Không chỉ tạo thu nhập từ trồng trọt, cà phê còn mở ra việc làm trong các khâu sơ chế, chế biến, kinh doanh và dịch vụ liên quan. Đối với nhiều hộ dân miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vườn cà phê là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế gia đình.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham quang sản phẩm cà phê Khe Sanh.

Sau một thế kỷ hình thành và phát triển, cà phê Khe Sanh đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng, tăng cường chế biến sâu và mở rộng thị trường. Sản xuất tại nhiều địa bàn vẫn chủ yếu dựa vào quy mô hộ gia đình, trong khi kỹ thuật chăm sóc, tỷ lệ quả chín khi thu hoạch, phương pháp sơ chế và bảo quản chưa đồng đều, ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm và khả năng cạnh tranh.

Năm 2025, cà phê Arabica Khe Sanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00148, áp dụng cho cà phê nhân, hạt rang và cà phê bột. Đây là cơ sở để bảo vệ danh tiếng, kiểm soát nguồn gốc và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm.

Tỉnh Quảng Trị định hướng phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, khuyến khích thu hái quả chín, cải thiện quy trình sơ chế, tăng tỷ lệ chế biến sâu và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, việc tăng cường liên kết giữa người trồng, hợp tác xã và doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện đầu ra và thu nhập cho nông dân.