Cà phê kết nối doanh nhân khu vực phía nam Đà Nẵng

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn và mong muốn kết nối, đồng hành lâu dài với chính quyền 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cùng lãnh đạo 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú thông tin về định hướng phát triển, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng dành phần lớn thời gian chương trình lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp khu vực phía nam chia sẻ nhu cầu hỗ trợ, những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, các bên trao đổi, gợi mở các hướng hỗ trợ, hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn kết nối, hợp tác và đồng hành lâu dài với chính quyền 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú để triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng doanh nghiệp.