Tác giả: Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Cà phê giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường?

Những người uống một tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh tiểu được tuýp 2 sẽ thấp hơn 54%. Trong cà phê còn có nhiều chất giúp kháng viêm và giảm rối loạn nội mô.

Uống một tách cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: K.C.

Lựa chọn chế độ ăn uống thiếu khôn ngoan và ít vận động có thể dẫn đến tiểu đường loại 2. Đây cũng là tình trạng chung mà 90% - 95% trong số gần 26 triệu người Mỹ mắc bệnh phải đối mặt, dẫu phần lớn các trường hợp đều phòng ngừa được bằng những thói quen sống lành mạnh.

Kiểm soát cân nặng và đường huyết là yếu tố quyết định trong cuộc chiến với tiểu đường, thủ phạm gây chứng suy nhược cơ thể và các căn bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Một lần nữa, cà phê lại đóng vai một nhân vật đáng gờm, hỗ trợ chống lại căn bệnh này bằng cách giảm lượng đường trong máu, tăng cường phản ứng insulin sau các bữa ăn và giảm viêm. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, nhờ các tác dụng này, những người uống cà phê có xu hướng mắc tiểu đường loại 2 thấp hơn những người không uống cà phê.

Một nghiên cứu ấn tượng được tiến hành gần đây tại Athens, Hy Lạp, đã theo dõi hơn 3.000 đàn ông và phụ nữ trong hơn mười năm, và phát hiện ra tỷ lệ bị tiểu đường ở những người tiêu thụ nhiều hơn 250 ml, hay khoảng một tách cà phê mỗi ngày, thấp hơn 54%. Chỉ với một tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ đã giảm đến một nửa!

Một nghiên cứu khác được các nhà khoa học người Trung Quốc tiến hành vào năm 2014 cho thấy cà phê có thể giảm thiểu xác suất mắc bệnh tiểu đường khởi phát ở người lớn.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra, cứ hai tách cà phê thông thường được bổ sung vào lượng chất dung nạp hàng ngày sẽ giảm số ca tiểu đường xuống 12%. Đối với cà phê tách caffeine, con số này là 11%. Những hiệu quả thậm chí còn biểu hiện rõ rệt hơn ở những người gầy và không hút thuốc.

Một số nghiên cứu về bệnh tiểu đường còn đề cao đặc tính kháng viêm của cà phê bởi tác dụng bảo vệ của nó. Nghiên cứu kinh điển được đăng tải trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ (American Journal of Clinical Nutrition) đã xét nghiệm máu của 730 phụ nữ khỏe mạnh và 663 phụ nữ mắc bệnh tiểu đường loại 2, và khám phá ra một sự thật rằng, ở những phụ nữ bị tiểu đường, thói quen uống cà phê giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, chẳng hạn như CRP.

Quan trọng không kém, những phụ nữ này cũng ít gặp phải tình trạng rối loạn chức năng tế bào nội mô. Ở các đối tượng khỏe mạnh, cà phê decaf cũng có khả năng giảm thiểu chứng viêm tương đương với cà phê thông thường. Điều này cũng gián tiếp chỉ ra lợi ích kháng viêm của phenol.

CGA không phải là hợp chất duy nhất trong cà phê giúp ngăn chặn tiểu đường. Cafestol, còn được biết đến với tên gọi Diterpene1 - một chất béo có lợi cho sức khỏe với khả năng cải thiện độ nhạy insulin và tăng cường giải phóng glucose, cực kỳ hữu ích trong điều trị và ngăn ngừa tiểu đường.

Phải nhắc lại rằng cafestol có thể làm gia tăng hàm lượng cholesterol nếu bạn tiêu thụ quá nhiều, tuy nhiên, vì các hiệu quả tích cực khi sử dụng ở mức độ vừa phải, hãy thử pha chế cà phê không lọc để giữ cafestol trong loại thức uống này.