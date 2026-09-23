Cà phê giảm 800 đồng/kg, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch quốc tế

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg. Lâm Đồng ghi nhận mức thu mua thấp nhất vùng ở 92.200 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (cũ) duy trì mức giá cao nhất khu vực nhưng cũng đã giảm về mốc 93.000 đồng/kg.

Diễn biến giá trong nước chịu ảnh hưởng đáng kể từ diễn biến trên hai sàn giao dịch quốc tế. Tại sàn London, giá Robusta đóng cửa trong trạng thái giảm sâu ở tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9 giảm 59 USD/tấn, chốt tại 3.307 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 11 cũng mất 59 USD/tấn (tương đương giảm 1,74%), xuống còn 3.337 USD/tấn. Sự đi xuống này kéo theo các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 lần lượt mất từ 56 đến 61 USD/tấn.

Giá cà phê giảm ở các vùng trồng tại Tây Nguyên.

Tương tự, trên sàn New York, giá Arabica chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm 4,1 cent/lb, xuống mức 272,30 cent/lb; các kỳ hạn giao tháng 3 và tháng 5 năm 2027 cũng chìm trong sắc đỏ với mức giảm dao động quanh 1,4%.

Phân tích nguyên nhân đợt sụt giảm này, giới chuyên gia nhận định áp lực lớn nhất đến từ nguồn cung bổ sung và tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư tài chính.

Tồn kho cà phê đạt chuẩn trên sàn New York đang gia tăng liên tục khi hàng từ Brazil tiếp tục đổ về kho. Đồng thời, các thông tin dự báo thời tiết tại Brazil cho thấy khả năng sẽ có mưa tại các vùng trồng trọng điểm, giúp giải tỏa nỗi lo hạn hán và cải thiện triển vọng niên vụ tới, qua đó kích hoạt đợt bán tháo ngắn hạn.

Bên cạnh đó, việc các quỹ đầu tư điều chỉnh danh mục trước kỳ hạn chuyển giao hợp đồng cũng đẩy giá kỳ hạn lùi sâu.

Đánh giá tổng quan cho thấy, dù trải qua phiên điều chỉnh giảm khá mạnh, mặt bằng giá cà phê trong nước quanh ngưỡng 92.000 – 93.000 đồng/kg vẫn là mức cao đối với người trồng cà phê.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực giằng co và có thể xuất hiện thêm các nhịp giảm nhẹ theo đà thế giới. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó có thể kéo dài bởi nguồn cung thực tế trong dân không còn nhiều trước khi bước vào đợt thu hoạch mới.

Trong trung hạn, nếu thời tiết tại các nước sản xuất lớn ổn định và lượng tồn kho tiếp tục tăng, giá cà phê có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới cân bằng hơn nhưng vẫn giữ ở mức có lợi cho người sản xuất.