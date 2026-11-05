Cà phê giảm 500 đồng/kg, nhà vườn đối mặt rủi ro khi thu hoạch rộ

Tại Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ) và Gia Lai, giá thu mua ghi nhận đồng loạt lùi 500 đồng/kg, chốt mức 84.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức điều chỉnh sâu nhất khi mất 700 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống ngưỡng 83.300 đồng/kg.

Giá cà phê giảm khoảng 500 đồng/kg ở Tây Nguyên.

Mức giảm này kéo mặt bằng giá nội địa rời xa khỏi các mốc cao đỉnh điểm trước đó, tạo nên sự cẩn trọng lớn từ phía các doanh nghiệp đại lý và thương lái gom hàng.

Sự đi xuống của giá nông sản trong nước chịu tác động trực tiếp từ diễn biến phân hóa phức tạp và sức ép điều chỉnh trên hai sàn giao dịch kỳ hạn lớn nhất thế giới.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực bán tháo rất mạnh khi kỳ hạn tháng 12 trượt dốc 3,85 cent/lb, tương ứng mức giảm 1,36%, đóng cửa ở mức 280,10 cent/lb. Sức ép đến từ việc đồng Real của Brazil suy yếu kích thích lực bán xuất khẩu, cộng hưởng với áp lực tồn kho Arabica chuẩn chuẩn bị được bổ sung sau kiểm định tại các kho ICE.

Trái lại, trên sàn London, giá Robusta lại ghi nhận sắc xanh nhạt mang tính phục hồi kỹ thuật. Kỳ hạn tháng 11 nhích nhẹ 18 USD/tấn, tương đương 0,56%, chốt ở mức 3.243 USD/tấn. Tuy vậy, lực tăng của Robusta trên sàn quốc tế chưa đủ mạnh để nâng đỡ giá cà phê nhân xô trong nước, bởi nguồn cung hàng vụ mới từ Việt Nam đang ngày càng tiệm cận thị trường.

Phân tích bức tranh tổng thể cho thấy giá cà phê nội địa giảm chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Việt Nam đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch niên vụ mới 2026–2027, tạo áp lực nguồn cung vật lý ngắn hạn lên các kho chứa. Thêm vào đó, việc nguồn hàng kiểm định liên tục đổ về các sàn quốc tế làm dịu bớt nỗi lo thiếu hụt tức thì của các nhà rang xay toàn cầu.

Dù vậy, yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn hiện hữu khi lượng tồn kho lịch sử trên các sàn phái sinh vẫn ở mức tương đối thấp, đồng thời nhu cầu tiêu thụ dòng Robusta chất lượng cao của Việt Nam trên toàn cầu vẫn giữ vững vị thế ưu tiên.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh giảm nhẹ tích lũy quanh vùng 82.000 – 85.000 đồng/kg. Áp lực dội hàng từ đợt hái rộ trong vài tuần tới có thể khiến giá cà phê thấp hơn. Tuy nhiên, đà giảm sâu khó diễn ra nhờ tâm lý găm hàng của bà con nông dân và các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết trước đó của doanh nghiệp. Nhà vườn được khuyến nghị nên chủ động phân bố tiến độ bán ra hợp lý, tránh tâm lý bán tháo ồ ạt lúc thu hoạch rộ để tối ưu hóa lợi nhuận.