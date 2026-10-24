Cà phê Gia Lai (FGL) thoát lỗ quý 3 nhờ khoản thu nợ nghìn trọng, lũy kế 9 tháng vẫn âm nặng

Lợi nhuận khác bứt phá giúp Cà phê Gia Lai xóa lỗ trong quý 3

Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2026, Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai đạt doanh thu thuần gần 1,8 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng gấp 10,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán đội lên gần 1,9 tỷ đồng và vượt mức doanh thu, doanh nghiệp chịu khoản lỗ gộp khoảng 37 triệu đồng, kém hơn mức lãi hơn 100 triệu đồng của cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù doanh thu tài chính đạt gần 289 triệu đồng, các khoản chi phí vận hành vẫn duy trì ở mức cao với chi phí lãi vay gần 1,5 tỷ đồng (tăng 26%) và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 1,4 tỷ đồng. Điều này khiến hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục lỗ thuần gần 2,7 tỷ đồng. Điểm xoay chiều lớn nhất trong kỳ nằm ở khoản lợi nhuận khác đạt hơn 4,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 72 triệu đồng của cùng kỳ, chủ yếu nhờ ghi nhận khoản thu gần 6 tỷ đồng từ việc thu hồi nợ sản phẩm thiếu khoán các vụ trước. Nhờ nguồn thu đột biến này, Cà phê Gia Lai báo lãi sau thuế gần 1,7 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lỗ gần 2,8 tỷ đồng trong quý 3 năm 2025.

Lũy kế 9 tháng vẫn thua lỗ và bức tranh tài chính nhiều biến động

Dù ghi nhận kết quả khởi sắc trong quý 3, tính chung lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Cà phê Gia Lai đạt gần 4,9 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước và mới chỉ hoàn thành 7% mục tiêu doanh thu đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên. Lợi nhuận gộp sụt giảm 94%, lùi về mức khoảng 126 triệu đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác chuyển từ trạng thái âm sang dương gần 4,8 tỷ đồng, số lỗ sau thuế trong chín tháng đầu năm được thu hẹp về gần 3,6 tỷ đồng, cải thiện tích cực so với mức lỗ hơn 11,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 110 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 10,2 tỷ đồng, tăng 76% với các khoản phải thu khác hơn 12 tỷ đồng, đồng thời doanh nghiệp đã trích lập dự phòng nợ ngắn hạn khó đòi 8,8 tỷ đồng. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, bao gồm khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 30 tỷ đồng lên 63 tỷ đồng chủ yếu từ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ với 53 tỷ đồng, trong khi nợ vay ngắn hạn giảm 65% xuống còn khoảng 5,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 48% xuống còn gần 3,9 tỷ đồng. Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong chín tháng đạt hơn 45,5 tỷ đồng, giúp số dư tiền cuối kỳ ghi nhận ở mức 1,8 tỷ đồng.