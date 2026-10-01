'Cà phê doanh nhân' - thêm kênh đối thoại để gỡ vướng cho doanh nghiệp

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Thay cho những cuộc đối thoại mang nặng tính hội nghị, mô hình “Cà phê doanh nhân” đang được triển khai tại một số địa phương với không gian trao đổi cởi mở hơn giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Bắc Ninh, chương trình “Cafe Doanh nhân” lần thứ nhất năm 2026 của Hội Doanh nghiệp xã Tân Dĩnh được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuế, đơn vị đăng ký đất đai và cộng đồng doanh nghiệp.

Những vấn đề được doanh nghiệp đưa ra trao đổi trực tiếp liên quan đến đất đai, thuế, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh. Đại diện UBND xã và các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải đáp các ý kiến, kiến nghị.

Ở quy mô cấp tỉnh, Bắc Ninh đã phê duyệt nhiệm vụ năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trong đó có hai chương trình “Cà phê doanh nhân” nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cũng được giao duy trì chương trình Café Doanh nhân hằng quý tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc.

Đối thoại đi vào từng vấn đề của doanh nghiệp

Tại Đắk Lắk, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi thông tin, giải đáp và hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Mô hình này đồng thời tạo kênh để doanh nghiệp góp ý đối với cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh của địa phương.

Các chương trình sau đó được tổ chức theo từng chủ đề cụ thể.

Tháng 7, “Cà phê doanh nhân” lần thứ 4 tập trung vào chủ đề xây dựng văn hóa phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp đề xuất rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh việc đưa dự án vào hoạt động, tăng cường liên kết doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Đến tháng 9, chương trình lần thứ 6 chuyển trọng tâm sang khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tại đây, cơ quan quản lý trực tiếp thông tin cho doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển đổi số, sở hữu trí tuệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Một số địa phương khác cũng triển khai cách tiếp cận tương tự. Tại Hà Tĩnh, chương trình “Cà phê Doanh nhân” của Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp được tổ chức như một không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi giữa doanh nhân với cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp.

Chương trình “Cà phê doanh nhân” tạo không gian để lãnh đạo địa phương, cơ quan quản lý trực tiếp trao đổi, tiếp nhận và giải đáp kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk.

Từ gặp gỡ đến giải quyết kiến nghị

Điểm đáng chú ý của mô hình “Cà phê doanh nhân” không nằm ở tên gọi hay không gian tổ chức, mà ở khả năng hình thành một kênh trao đổi thường xuyên giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Khi cơ quan thuế, đất đai, tài chính, khoa học và công nghệ cùng tham gia, những vấn đề doanh nghiệp gặp phải có thể được đưa trực tiếp tới cơ quan có trách nhiệm giải quyết hoặc tham mưu xử lý.

Tại Quảng Ninh, chương trình phối hợp giữa Sở Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2026-2030 tiếp tục xác định đối thoại và “Cà phê doanh nhân” là một trong những hình thức để tổng hợp kiến nghị, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách về tài chính, thuế, phí và dịch vụ công.

Để mô hình phát huy hiệu quả, giá trị của mỗi cuộc “Cà phê doanh nhân” vì vậy không chỉ nằm ở số lượng doanh nghiệp tham dự, mà quan trọng hơn là các kiến nghị được phân loại, chuyển tới đúng cơ quan và theo dõi đến kết quả xử lý.

Khi được tổ chức theo hướng đó, một cuộc gặp bên ly cà phê có thể trở thành kênh đối thoại thực chất, giúp chính quyền hiểu hơn những điểm nghẽn từ thực tiễn và doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuận lợi hơn.