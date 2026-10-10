Cà phê doanh nhân: Kết nối ý tưởng phát triển phường Hòa Xuân

Đại diện Hội doanh nghiệp phường Hòa Xuân chia sẻ tại chương trình. Ảnh: VŨ QUÂN

Tại chương trình, lãnh đạo phường Hòa Xuân thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời chia sẻ những kết quả trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thời gian qua.

Địa phương chú trọng nắm bắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện để các cơ sở tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục và kịp thời phản ánh những khó khăn phát sinh.

Định hướng quy hoạch phân khu Hòa Xuân cũng được trao đổi, giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm cơ sở tìm hiểu cơ hội và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp.

Chương trình dành thời gian để doanh nghiệp, hộ kinh doanh trao đổi trực tiếp với chính quyền địa phương về những vấn đề gắn với hoạt động thực tế, đồng thời chia sẻ ý tưởng phát triển kinh tế tại phường.

Các nội dung về môi trường đầu tư, thủ tục hành chính, hạ tầng, thương mại và dịch vụ được nêu ra, góp phần tăng cường sự kết nối, giúp chính quyền hiểu rõ hơn nhu cầu của doanh nghiệp và doanh nghiệp chủ động phối hợp cùng địa phương.

Phường Hòa Xuân hiện có khoảng 2.953 doanh nghiệp và 4.950 hộ kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, xây dựng, vận tải và sản xuất.