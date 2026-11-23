Hình ảnh những người trẻ khoác lên mình áo nhật bình, giao lĩnh hay ngũ thân, tạo dáng bên mái đình, cổng thành, phố cổ ngày càng trở nên quen thuộc. Đằng sau những bộ ảnh mang màu sắc hoài cổ ấy là sự trở lại của mối quan tâm đối với lịch sử trang phục và những giá trị văn hóa truyền thống.

Sự quan tâm này được nuôi dưỡng bởi những nỗ lực nghiên cứu, phục dựng và đưa cổ phục đến gần hơn với công chúng. Nếu trước đây, trang phục xưa chủ yếu xuất hiện trong sân khấu truyền thống, phim lịch sử hay các dịp lễ nghi, thì nay, những nhóm nghiên cứu và dự án cộng đồng do người trẻ khởi xướng đang mở ra cách tiếp cận mới. Đại Việt Cổ Phong với hành trình nghiên cứu, phổ biến kiến thức về văn vật, trang phục, mỹ thuật cổ từ năm 2014, hay Việt Phục Hoàng Thành với các hoạt động giới thiệu văn hóa xưa là những ví dụ điển hình.

Đáng chú ý, từ nhu cầu tưởng như rất đời thường là có một bức ảnh đẹp, nhiều người trẻ bắt đầu tìm đọc sách lịch sử, tìm hiểu kiến trúc, mỹ thuật và phong tục của người xưa. Đó chính là giá trị tích cực của trào lưu cổ phục.

Tuy nhiên, khi một giá trị văn hóa trở thành xu hướng, điều cần quan tâm còn là tính chuẩn xác. Phục dựng trang phục cổ không đơn thuần là tìm một hình ảnh, rồi may lại theo cảm nhận. Trang phục phản ánh vị thế xã hội, giới tính, nghi lễ và quan niệm thẩm mỹ của từng thời kỳ. Trong khi tư liệu lịch sử còn phân tán, việc tái hiện đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc. Vì vậy, cần phân biệt giữa phục dựng dựa trên căn cứ khoa học và sáng tạo lấy cảm hứng từ cổ phục. Cũng không nên để cổ phục chỉ dừng lại ở những bộ ảnh check-in. Cùng với vẻ đẹp bên ngoài, giá trị của một bộ trang phục còn nằm ở lịch sử, nghề thủ công và bản sắc thẩm mỹ được kết tinh trong từng đường kim, mũi chỉ.

Những nếp áo xưa trở lại trong đời sống hôm nay là tín hiệu đáng mừng. Nhưng thành công của trào lưu này không nên chỉ đo bằng số lượng bộ ảnh hay sự kiện thu hút công chúng, mà là sẽ có thêm bao nhiêu người hiểu lịch sử, bao nhiêu nghề thủ công được tiếp nối và bao nhiêu sáng tạo mới được hình thành từ vốn văn hóa dân tộc. Bởi di sản chỉ thực sự sống được khi thế hệ hôm nay tiếp nhận, đối thoại và trao truyền bằng những hình thức mới.