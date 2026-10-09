Cà phê cùng nông dân: Lắng nghe để tháo gỡ vướng mắc

Gần gũi để lắng nghe, đồng hành cùng nông dân

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), sáng 9/10/2026, Hội Nông dân phường phối hợp cùng UBND phường Hòa Xuân tổ chức chương trình “Cà phê cùng nông dân” năm 2026, với thông điệp “Lắng nghe - Chia sẻ - Đồng hành - Tháo gỡ - Phát triển”. Chương trình thu hút gần 100 đại biểu là cán bộ chi hội và hội viên nông dân tham dự.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn (Ảnh: C. Thái)

Bà Lê Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và bà Hứa Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Hòa Xuân tham dự và đồng chủ trì chương trình.

Theo bà Huỳnh Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân, đây là dịp để cán bộ, hội viên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân và các ngành liên quan có điều kiện lắng nghe, trao đổi, tìm giải pháp sát thực tế.

Bà Hứa Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Hòa Xuân phát biểu trả lời những vấn đề hội viên nông dân (Ảnh: C. Thái)

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Nông dân phường Hòa Xuân từng bước kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động. Toàn phường hiện có 52 chi hội theo địa giới tổ dân phố, 6 chi hội nông dân nghề nghiệp với 5.471 hội viên.

Cùng với củng cố tổ chức, Hội chú trọng hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực trên các nền tảng thương mại điện tử. Nhiều mô hình sản xuất sạch, “Vườn mẫu đô thị”, tổ hợp tác được hình thành, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Các hoạt động cộng đồng như: Ngày hội Hòa Xuân, Lễ hội mục đồng làng Phong Lệ, Chợ phiên Làng trong phố cùng những hội thi quảng bá nông sản cũng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, tăng cường kết nối cộng đồng trong quá trình đô thị hóa.

Hội viên nông dân nêu vấn đề đang quan tâm (Ảnh: C. Thái)

Bà Huỳnh Thị Thu cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ chi hội, hỗ trợ hội viên chuyển đổi sinh kế, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng công nghệ số và phát triển thị trường. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ kiến nghị thực tế đến hướng tháo gỡ

Tại chương trình, nhiều ý kiến phản ánh những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Bá Cường, Chi hội Nông dân Dương Sơn 1, kiến nghị cần xử lý tình trạng nước thải chảy ra đất sản xuất, gây ảnh hưởng đến hoạt động canh tác.

Lãnh đạo Hội nông dân TP. Đà Nẵng tham gia chương trình

Trong khi, ông Nguyễn Văn Ái, Chi hội trưởng Chi hội Hoa cây cảnh phường Hòa Xuân, cho biết quá trình đô thị hóa khiến diện tích đất sản xuất ngày càng thu hẹp. Trước đây, một số hộ bị thu hồi đất được tạo điều kiện mượn đất đã quy hoạch nhưng chưa sử dụng để tiếp tục sản xuất. Nay thành phố có chủ trương thu hồi các khu đất này để đấu giá cho thuê ngắn hạn với mức giá cao, khiến nhiều hộ gặp khó khăn.

Ông Ái đề nghị thành phố xem xét ưu tiên các hộ đang trực tiếp sản xuất được thuê đất với mức giá phù hợp, tạo điều kiện duy trì sinh kế trong giai đoạn chuyển đổi.

Đại diện Chi hội Quá Giáng 1 phản ánh, hơn 4ha đất ven sông chưa có điều kiện tưới tiêu chủ động, sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời. Đồng thời, đề nghị có giải pháp hỗ trợ thủy lợi.

Còn ông Đặng Văn Bút, Chi hội Giáng Nam 1, kiến nghị cần có phương án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với những hộ mất đất sản xuất do quy hoạch; xem xét việc thu hồi đất theo phương án phù hợp, hạn chế tình trạng thu hồi không hết diện tích, còn lại bị chia cắt, khó canh tác.

Những ý kiến thẳng thắn cho thấy nhu cầu cấp thiết về hạ tầng đồng bộ, nguồn nước tưới, quỹ đất sản xuất và chính sách chuyển đổi sinh kế đối với nông dân tại khu vực đô thị hóa nhanh.

Đánh giá cao cách tổ chức chương trình, ông Nguyễn Tấn Lực, hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phường Hòa Xuân cho rằng, diễn đàn có ý nghĩa thiết thực khi tạo điều kiện để nông dân nói lên tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của mình. Qua đó, lãnh đạo địa phương nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời xem xét và có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Trao đổi tại chương trình, bà Hứa Thị Thùy Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân, ghi nhận các phản ánh liên quan đến hạ tầng chưa đồng bộ, tình trạng ngập cục bộ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất tại khu vực Hòa Châu, Hòa Phước (cũ), cũng như khó khăn về đất sản xuất.

Đối với những hộ bị ảnh hưởng bởi quá trình đô thị hóa, bà Phương cho biết người dân cần chủ động đăng ký nhu cầu học nghề, chuyển đổi ngành nghề để phường tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền và cần sự phối hợp của các cấp, ngành sẽ được xem xét, kiến nghị theo quy định.

Cách làm sáng tạo, phát huy vai trò đồng hành của hội

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Đà Nẵng, đánh giá chương trình “Cà phê cùng nông dân” là cách làm mới, sáng tạo của phường Hòa Xuân, tạo không gian gần gũi, giúp thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo chính quyền, Hội Nông dân với hội viên.

Theo bà Tâm, điều đáng quý của mô hình là nông dân có thể trực tiếp nêu những vấn đề thiết thân trong sản xuất và đời sống; lãnh đạo địa phương lắng nghe, trao đổi, cùng tìm hướng giải quyết. Qua đó, hoạt động của Hội Nông dân ngày càng bám sát cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của hội viên.

Bà Tâm lưu ý, quá trình đô thị hóa nhanh đang làm thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp, đặt ra yêu cầu nông dân phải chủ động đổi mới cách làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp với định hướng quy hoạch và điều kiện thực tế.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, cần quan tâm đào tạo nghề, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận cơ hội việc làm, xuất khẩu lao động và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần bảo đảm sinh kế lâu dài.

Từ những trao đổi tại diễn đàn, bà Tâm mong muốn Hội Nông dân phường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ.

Với Hòa Xuân, “Cà phê cùng nông dân” không chỉ là buổi gặp gỡ mà là cách đổi mới phương thức tập hợp hội viên, đưa hoạt động Hội đến gần hơn với đời sống. Khi tiếng nói của nông dân được lắng nghe và những khó khăn được trao đổi trực tiếp, sự đồng hành giữa chính quyền, tổ chức Hội và người dân có thêm cơ sở để chuyển hóa thành giải pháp thiết thực, góp phần ổn định sinh kế, phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị và xây dựng Hòa Xuân ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Với thông điệp “Lắng nghe - Chia sẻ - Đồng hành - Tháo gỡ - Phát triển”, chương trình khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Hội Nông dân phường. Đây là dịp để cán bộ, hội viên mạnh dạn phản ánh những khó khăn về sản xuất, kinh doanh, vốn, đất đai, thị trường và đời sống dân sinh.

Đồng thời, để lãnh đạo các cấp trực tiếp lắng nghe, ghi nhận, cùng tìm giải pháp. Hội Nông dân phường sẽ tiếp thu, tổng hợp kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền và phối hợp tham mưu các phương án phù hợp...