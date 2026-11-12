Cà phê bước vào vụ thu hoạch mới, giá trong nước tiếp tục hạ nhiệt

Cụ thể, tại thủ phủ cà phê Đắk Lắk, giá thu mua được ghi nhận ở mức 84.300 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua nhưng vẫn duy trì là địa phương có mức giá cao nhất cả nước. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê nhân xô điều chỉnh giảm 800 đồng/kg, hiện giao dịch ở ngưỡng 84.000 đồng/kg.

Cùng giao dịch tại mức 84.000 đồng/kg là thị trường Đắk Nông (cũ) sau khi ghi nhận mức giảm mạnh nhất khu vực là 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê đang được các đại lý và doanh nghiệp thu mua ở mức thấp nhất vùng là 83.800 đồng/kg, hạ 600 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê điều chỉnh giảm ở Tây Nguyên.

Trái ngược với xu hướng hạ nhiệt của thị trường nội địa, giá cà phê trên hai sàn giao dịch kỳ hạn thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với sự phân hóa rõ rệt giữa hai dòng sản phẩm chủ lực.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 bất ngờ bật tăng mạnh 77 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,38%, chốt phiên tại ngưỡng 3.271 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn cũng đồng loạt giữ sắc xanh hoặc đi ngang, cụ thể kỳ hạn giao tháng 1/2027 đứng yên ở mức 3.201 USD/tấn, kỳ hạn giao tháng 3/2027 nhích nhẹ 3 USD/tấn lên mức 3.201 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5/2027 tăng 22 USD/tấn đạt 3.199 USD/tấn.

Đà phục hồi ấn tượng của sàn London chủ yếu được thúc đẩy bởi lực mua kỹ thuật và hoạt động tất toán vị thế của các quỹ đầu cơ trước kỳ đáo hạn hợp đồng tháng 11.

Ở chiều ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực bán tháo và chìm trong sắc đỏ ở tất cả các kỳ hạn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm mạnh 5,75 cent/lb, tương đương mức giảm 1,91%, lùi về mốc 295,20 cent/lb. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3,45 cent/lb xuống còn 281,85 cent/lb, kỳ hạn giao tháng 5/2027 mất 2,50 cent/lb về mức 278,15 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7/2027 giảm 3,05 cent/lb giao dịch quanh ngưỡng 274,45 cent/lb.

Diễn biến tiêu cực của dòng Arabica xuất phát từ những tín hiệu thời tiết thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm của Brazil, làm dấy lên kỳ vọng về triển vọng nguồn cung dồi dào trong niên vụ tới.

Đánh giá về diễn biến thị trường hiện tại, giới chuyên gia kinh tế nhận định sự lệch pha giữa giá cà phê Robusta trong nước và sàn kỳ hạn London là hiện tượng mang tính mùa vụ. Mặc dù giá thế giới hồi phục tốt, nhưng thị trường nội địa Việt Nam đang bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, khiến áp lực nguồn cung vật chất đè nặng lên giá thu mua tại kho của các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu quốc tế trước biến động tỷ giá và chi phí logistics cũng khiến tốc độ giao dịch hàng thực diễn ra tương đối chậm rãi.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ hoặc giằng co đi ngang quanh vùng giá 83.500 đến 84.500 đồng/kg khi lượng hàng mới đưa ra thị trường ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, đà giảm sâu khó có thể xảy ra nhờ lực đỡ vững chắc từ sự phục hồi của sàn London cũng như nhu cầu thu mua chuẩn bị cho các đơn hàng giao cuối năm của khối doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đối với các HTX và nông hộ sản xuất cà phê, thời điểm này cần theo dõi sát diễn biến của sàn kỳ hạn thế giới, ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng thu hái chín và sơ chế, đồng thời cân nhắc bán ra theo từng phần để tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro trước những nhịp rung lắc của thị trường.