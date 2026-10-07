Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Ngày 7/10, sau thời gian phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, bệnh nhân B.T.N (sinh năm 1967, ngụ phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã xuất viện trong tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Trước đó, ngày 16/9, ông N nhập viện với tiền sử tăng huyết áp, suy tim sau nhồi máu cơ tim, rối loạn lipid máu. Sau khi chụp động mạch vành, các bác sĩ phát hiện bất thường giải phẫu hiếm gặp: không có thân chung động mạch vành trái, cả động mạch liên thất trước và động mạch mũ đều xuất phát từ động mạch vành phải, đồng thời động mạch vành phải hẹp 95% kèm phình lớn, vôi hóa, xoắn vặn. Kết quả siêu âm tim ghi nhận phân suất tống máu thất trái 56%.

Đến ngày 30/9, bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật cầu nối động mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể (Off-pump CABG/OPCAB) có sử dụng tĩnh mạch hiển lớn tự thân làm vật liệu ghép, tái thiết lập tuần hoàn từ động mạch chủ đến động mạch vành, đồng thời thắt hai đầu túi phình động mạch vành phải để loại bỏ nguy cơ vỡ và tắc mạch vi tuần hoàn.

Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ dưới sự hỗ trợ từ các chuyên gia Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ê-kíp phẫu thuật gồm PGS.TS Đỗ Kim Quế - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (trưởng đoàn) cùng bác sĩ CKII Nguyễn Thành - Phó trưởng khoa Gây mê - Hồi sức (gây mê chính), bác sĩ CKII Trần Thanh Hùng - Trưởng khoa Ngoại lồng ngực (phẫu thuật viên), bác sĩ CKI Huỳnh Duy Khoa - Khoa Ngoại lồng ngực (phẫu thuật viên) cùng tất cả nhân viên các khoa có liên quan.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, rút ống nội khí quản sau 6 giờ, huyết động ổn định, các chỉ số xét nghiệm cải thiện rõ. Đến nay, thể trạng, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, phình động mạch vành kết hợp với bất thường giải phẫu động mạch vành xuất phát từ một thân duy nhất (Single Coronary Artery - SCA) là dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0.024% - 0.06% trong tổng số bệnh nhân chụp động mạch vành. Tổn thương này gia tăng nguy cơ tắc mạch, nhồi máu cơ tim và đột tử.

Phẫu thuật cầu nối động mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể kết hợp xử lý túi phình giúp tối ưu hóa tưới máu cơ tim, đồng thời giảm thiểu các biến chứng viêm toàn thân và rối loạn đông máu liên quan đến máy tim phổi nhân tạo.

Phẫu thuật cầu nối động mạch vành không tuần hoàn ngoài cơ thể kết hợp loại bỏ túi phình là chiến lược điều trị an toàn, hiệu quả vượt trội cho trường hợp dị dạng động mạch vành duy nhất kèm phình xơ vữa phức tạp.