Ca phẫu thuật giúp người đàn ông thoát tình trạng mất ngủ suốt 10 năm

Ông L.M.H. có tiền sử phì đại tuyến tiền liệt, các triệu chứng rối loạn tiểu tiện kéo dài nhiều năm. Khoảng 6 tháng trước nhập viện, ông đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện. Gần đây, tình trạng tiểu khó và tiểu đêm ngày càng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ và sinh hoạt của bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kết quả đánh giá cho thấy ông H. đạt 30/35 điểm theo thang điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế (IPSS), thuộc mức độ nặng. MRI vùng chậu ghi nhận tuyến tiền liệt kích thước khoảng 80 × 72 × 82mm, trọng lượng ước tính 258g.

Bác sĩ nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

BSCKII Trần Thượng Việt, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết với tình trạng phì đại kích thước lớn và triệu chứng nặng, các bác sĩ quyết định bóc nhân tuyến tiền liệt qua nội soi bằng laser Holmium (HoLEP).

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ. Kết quả giải phẫu bệnh xác định quá sản lành tính tuyến tiền liệt, không phát hiện dấu hiệu ác tính.

Sau 5 ngày, ông H. được rút sonde tiểu và có thể tự đi tiểu, dòng tiểu tốt, không bí tiểu. Ngày thứ 6, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới lớn tuổi không nên chịu đựng kéo dài các triệu chứng như tiểu khó, tia tiểu yếu, tiểu gấp hoặc tiểu đêm. Đây có thể là biểu hiện của bệnh lý tuyến tiền liệt cần được thăm khám và điều trị phù hợp.