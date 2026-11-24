Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa điều trị cho bé gái gần 4 tháng tuổi mắc đồng thời teo ruột non và teo đường mật bẩm sinh. Trước đó, trẻ đã trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột non dài, chỉ còn khoảng 80cm ruột.

Chỉ còn 80cm ruột non, trẻ đứng trước nguy cơ không thể phẫu thuật

Trong quá trình mang thai, thai nhi được phát hiện giãn ruột từ tuần 28, đến tuần 32 xuất hiện viêm phúc mạc bào thai. Trẻ chào đời bằng phương pháp mổ lấy thai ở tuần 38, nặng 3,4kg.

Ngay ngày đầu sau sinh, trẻ bị chướng bụng và được phẫu thuật. Các bác sĩ phát hiện đoạn ruột phía trên giãn, đoạn phía dưới xoắn như hình lõi táo, tổn thương kéo dài đến góc hồi manh tràng. Sau khi cắt bỏ đoạn ruột tổn thương, trẻ chỉ còn khoảng 80cm ruột non và được làm hậu môn nhân tạo.

Sau phẫu thuật, phân qua hậu môn nhân tạo có màu bạc, trẻ xuất hiện vàng da từ khoảng một tháng tuổi. Qua thăm khám, trẻ được chẩn đoán ứ mật, nghi teo đường mật bẩm sinh và được chuyển đến bệnh viện tuyến trung ương để đánh giá.

Tuy nhiên, phẫu thuật Kasai điều trị teo đường mật cần sử dụng một quai ruột để nối với vùng rốn gan. Với chiều dài ruột non còn lại rất ít, việc tiếp tục cắt hoặc sử dụng ruột có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hấp thu của trẻ. Vì vậy, bệnh nhi chưa được chỉ định phẫu thuật.

Trong thời gian ở nhà, trẻ được sử dụng thuốc hỗ trợ gan nhưng tình trạng vàng da ngày càng nặng, phân bạc màu, suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Gần 4 tháng tuổi, trẻ chỉ nặng 3,7kg, gần như không tăng cân so với lúc mới sinh.

Trước tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tại đây, các bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, cân nhắc các phương án điều trị và hội chẩn với chuyên gia về teo đường mật, ghép gan để tìm hướng can thiệp phù hợp.

Bệnh nhi được thăm khám, theo dõi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật 150 phút mở ra cơ hội sống cho bệnh nhi

Sau khi cân nhắc, ê-kíp do ThS.BSCKII Phạm Đức Hiệp, phụ trách Khoa Ngoại Nhi, quyết định phẫu thuật Kasai cho trẻ khi được 3 tháng 24 ngày tuổi.

Trước mổ, bệnh nhi được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bổ sung vitamin K và nuôi dưỡng tĩnh mạch. Sau 3 ngày nhập viện, ca phẫu thuật được tiến hành, kéo dài khoảng 150 phút. Ê-kíp vừa thực hiện phẫu thuật Kasai, vừa cố gắng bảo tồn tối đa chiều dài ruột non, lượng máu mất không đáng kể.

Sau mổ, trẻ xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa nặng và rối loạn điện giải do chức năng gan suy giảm, cùng những thay đổi sinh lý trong quá trình phẫu thuật. Các bác sĩ gây mê và hồi sức tích cực nhi đã phối hợp xử trí, kiểm soát tình trạng của bệnh nhi.

Sau 3 ngày, tình trạng nhiễm trùng và các chỉ số môi trường trong cơ thể được kiểm soát. Đến ngày thứ 5 sau mổ, trẻ bắt đầu ăn trở lại. Sau đó, phân chuyển sang màu vàng, cho thấy dòng mật đã lưu thông xuống đường tiêu hóa; tình trạng vàng da cũng giảm dần.

Sau 14 ngày điều trị, trẻ dung nạp thức ăn tốt, tăng 1kg, các xét nghiệm cải thiện và được xuất viện.