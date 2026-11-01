Ca phẫu thuật 1 giờ cắt bỏ u xơ tử cung gần 3 kg

Êkip thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khố u xơ

Thông tin từ bệnh viện Kiến An cho biết, bệnh nhân nữ (46 tuổi, trú tại xã Tiên Minh, TP Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng đau bụng hạ vị từng cơn, đau thúc xuống phía dưới.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ Bệnh viện Kiến An phát hiện khối u xơ tử cung kích thước 10 × 18 × 24cm, chiếm phần lớn ổ bụng. U to gây chèn ép cơ quan lân cận, mạch máu phát triển to như những chiếc đũa. Với những khối u kích thước lớn như vậy, quá trình phẫu thuật rất phức tạp, nguy cơ mất máu, tổn thương cơ quan lân cận cao.

Ca mổ kéo dài gần 1 giờ, với sự tham gia của ê-kíp khoa Phụ khoa của bệnh viện phụ trách. Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u có kích thước rất lớn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, thận trọng trong quá trình bóc tách nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương các cơ quan xung quanh.

Theo các chuyên gia y tế, U xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa lành tính phổ biến, nhưng nếu không được phát hiện sớm, khối u có thể phát triển rất lớn, gây chèn ép các cơ quan nội tạng như bàng quang, trực tràng và thận, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, chị em phụ nữ nên chủ động tầm soát phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng/lần. Khi có chỉ định can thiệp, người bệnh nên lựa chọn các bệnh viện chuyên khoa sâu – nơi có đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn và bảo tồn sức khỏe sinh sản.

Các bác sĩ Bệnh viện Kiến An khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dưới, bụng to bất thường, căng tức vùng bụng hoặc rối loạn kinh nguyệt, hãy đến cơ sở y tế thăm khám sớm để kịp thời điều trị.