Cá nuôi lồng trên sông Bồ khó tìm đầu ra

Người dân cho cá ăn trong lồng nuôi trên sông Bồ, xã Quảng Điền, thành phố Huế.

Theo thống kê tại xã Đan Điền có hơn 320 lồng, xã Quảng Điền có gần 700 lồng, cá nuôi chủ yếu là trắm cỏ.

Ông Nguyễn Công Nhật ở thôn Phước Yên, xã Quảng Điền, nuôi hai lồng với 500 con cá trắm cỏ; trong đó, một lồng cá nuôi đã đạt trọng lượng 3,5 kg/con, lồng còn lại cá có trọng lượng 1,5 kg/con. Cá trắm cỏ nuôi lồng khi đạt trọng lượng 3,5 kg/con là bắt đầu xuất bán với giá 58.000 đồng/kg, cá từ 4 kg/con trở lên có giá 60.000 đồng/kg. Để cá đạt trọng lượng này phải nuôi trong khoảng từ hai đến hai năm rưỡi.

Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ, xã Quảng Điền, thành phố Huế.

Ông Nguyễn Công Nhật cho biết, khó khăn nhất với nghề nuôi cá lồng trên sông Bồ hiện nay là đầu ra. Chỉ riêng thôn Phước Yên đã có khoảng 300 hộ nuôi từ một đến ba lồng cá trắm cỏ, trong khi đầu mối thu mua ít với chỉ 3 thương lái, mỗi lần mua cũng chỉ khoảng 1 tấn cá. Khi cá đến kỳ thu hoạch, có khi phải vài tháng thương lái mới đến mua. Cá khó bán nên việc đầu tư để tái vụ gặp khó khăn, trong khi dịch bệnh và thiên tai khó lường.

Một trong những nguyên nhân khiến đầu ra cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ gặp khó là tình trạng cung vượt cầu. Những năm qua, nghề này phát triển nhanh khi nhiều đoạn ở hai bên sông Bồ đều kín lồng nuôi cá.

Ngoài đầu ra, các hộ làm nghề nuôi cá lồng trên sông Bồ còn nỗi lo thiệt hại do mưa lũ và môi trường nước. Thời gian gần đây, nghề nuôi cá lồng ven sông Bồ phát triển nhanh, mật độ nuôi dày đặc, trong khi ở một số thời điểm môi trường nước không bảo đảm, dẫn đến thiếu oxy.

Lồng nuôi cá trên sông Bồ, phường Kim Trà, thành phố Huế.

Tháng 7/2026, xảy ra nhiều lần cá trắm cỏ nuôi lồng ven sông Bồ, đoạn qua xã Quảng Điền, chết hàng loạt. Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền, nguyên nhân cá chết chủ yếu do thời tiết thay đổi làm lượng oxy hòa tan trong nước giảm; trong khi nhiều lồng nuôi có mật độ cá cao do cá đã đến kỳ thu hoạch nhưng tiêu thụ chậm, giá bán thấp nên người dân chưa xuất bán, khiến cá dễ bị thiếu oxy.

Để nghề nuôi cá lồng ven sông Bồ phát triển theo hướng bền vững, các địa phương đang tập trung hướng dẫn các hộ nuôi theo mô hình tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm để giảm phát thải, áp dụng VietGAP. Thời gian tới, xã Đan Điền xây dựng thương hiệu cá nuôi lồng trên sông Bồ gắn với truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ ra các tỉnh, thành khác, hướng tới xuất khẩu.

Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế đang hỗ trợ các hộ dân triển khai các mô hình nuôi cá lồng bảo đảm an toàn trên sông Bồ như hướng dẫn mật độ thả nuôi, sử dụng thức ăn, quản lý môi trường nước.