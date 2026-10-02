Cả nước sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất, phát hành miễn phí từ 2028

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 22/9/2026 về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng vừa ký ban hành Công văn số 6714/BGDĐT-GDPT gửi các đơn vị thuộc bộ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu Vụ Giáo dục phổ thông là đầu mối xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029. Đồng thời, Bộ đặt ra lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa ngay trong năm học 2026 - 2027 và rà soát cắt giảm khâu trung gian để giảm giá sách.

Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bước vào năm học mới, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng học sinh và cơ sở giáo dục thiếu sách giáo khoa (tính đến ngày 20/9/2026, cả nước còn thiếu trên 776 nghìn bản sách).

Chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong công tác dự báo nhu cầu, cung ứng có nguyên nhân chủ quan từ Bộ GD&ĐT, các địa phương và cơ sở giáo dục, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai ngay các biện pháp cấp bách.

Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 25/9/2026. Bộ cần rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để đảm bảo cung ứng đầy đủ cho từng học sinh, tuyệt đối không để học sinh đi học mà không có sách, nhất là tại các địa phương còn thiếu nhiều như: Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Trường hợp cần thiết, chỉ định các đơn vị có năng lực tham gia in ấn sách.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 10/10/2026.

Xây dựng bộ sách giáo khoa mới, phát hành miễn phí từ năm 2028

Về định hướng lâu dài, Bộ GD&ĐT tập trung xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, phân công nhiệm vụ với lộ trình cụ thể để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được rà soát theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, đảm bảo trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết cho học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước và bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị truyền thống dân tộc. Nội dung sách thiết kế thiết thực, tránh kiến thức chuyên sâu gây áp lực không cần thiết cho học sinh.

Đặc biệt, lộ trình này hướng tới mục tiêu xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước do Bộ GD&ĐT quản lý, từ đó xây dựng phương án khai thác, phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh phổ thông từ năm học 2028 - 2029.

Để phục vụ bài toán ngân sách, Bộ GD&ĐT đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để xác định chính xác nhu cầu theo từng cấp học, cơ sở giáo dục. Qua đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính tính toán dự toán ngân sách, đảm bảo trang thiết bị, giáo viên và nguồn lực triển khai cung ứng miễn phí sách giáo khoa đúng hạn.

Cắt giảm khâu trung gian, nghiên cứu giao địa phương in ấn

Nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và giảm chi phí mua sách cho phụ huynh, Bộ GD&ĐT được yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa; rà soát toàn bộ hệ thống phát hành để cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT nghiên cứu cơ chế giao cho các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa nhằm tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và giảm áp lực tài chính cho người dân vào đầu năm học mới.