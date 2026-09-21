Cả nước hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính trước ngày 30/9/2026

Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và giao nộp dữ liệu bản đồ địa chính trên phạm vi cả nước, đồng thời gửi báo cáo kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận trước ngày 30/9/2026.

Theo Cục Quản lý đất đai, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bảo đảm dữ liệu đất đai được chuẩn hóa, đồng bộ và có thể khai thác thống nhất trên toàn quốc. Việc giao nộp dữ liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT, đồng thời gắn với Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA về tăng cường công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ sản phẩm bản đồ địa chính dạng số đã được phê duyệt, xác định đầy đủ thông tin về đơn vị hành chính cấp xã, thời điểm đo đạc, tỷ lệ bản đồ, hệ tọa độ, kinh tuyến trục và hiện trạng sử dụng dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu phải được chuẩn hóa theo quy định, bảo đảm thống nhất về cấu trúc, phân lớp đối tượng, màu sắc, thông tin mô tả và khả năng khai thác, sử dụng.

Cục Quản lý đất đai nhấn mạnh dữ liệu giao nộp phải phản ánh đúng hiện trạng quản lý tại địa phương, bảo đảm đúng với sản phẩm đã được kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, hoàn thiện và chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa lên hệ thống LANDINFO.

Bên cạnh việc chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính, các địa phương còn phải tổng hợp, đánh giá thực trạng dữ liệu đất đai tại từng xã. Báo cáo cần làm rõ các khu vực đã có dữ liệu thửa đất "đúng - đủ - sạch - sống"; khu vực cần chỉnh lý, bổ sung dữ liệu không gian hoặc dữ liệu thuộc tính; cũng như những nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện có không bảo đảm chất lượng và cần đo đạc lại.

Đối với từng nhóm dữ liệu, địa phương phải thống kê diện tích, số thửa đất, số lượng Giấy chứng nhận đã cấp và chưa cấp, đồng thời xác định khối lượng công việc cần thực hiện trong thời gian tới như đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ hoặc đo đạc lại.

Cục Quản lý đất đai lưu ý số liệu báo cáo phải được đối chiếu, thống nhất giữa hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và các biểu mẫu tổng hợp, tránh trùng lặp hoặc sai lệch. Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định, địa phương phải nêu rõ nguyên nhân và kế hoạch hoàn thiện.

Theo yêu cầu, số liệu được chốt đến ngày 31/8/2026. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và thống nhất của số liệu báo cáo. Toàn bộ dữ liệu đã chuẩn hóa cùng báo cáo tổng hợp phải hoàn thành giao nộp trên hệ thống LANDINFO và gửi về Cục Quản lý đất đai trước ngày 30/9/2026.

Việc chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính và rà soát hiện trạng dữ liệu đất đai được xem là bước quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch, tạo nền tảng cho công tác quản lý, cấp Giấy chứng nhận, cập nhật biến động đất đai và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên môi trường số.