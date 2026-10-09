Cả nước giảm gần 19.000 trường học, hơn 28.000 cán bộ quản lý chuyển sang giảng dạy

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Ảnh: Báo Chính phủ

Chiều 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục; số cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975 cơ sở, tương đương 50,6%; hơn 28.000 cán bộ quản lý đã được bố trí chuyển sang giảng dạy.

Những vấn đề còn lại chủ yếu tập trung vào quản trị trường quy mô lớn, bố trí đội ngũ, hoàn thiện điều kiện vận hành và xử lý các vướng mắc liên ngành, vận hành mô hình mới.

Sau quá trình sắp xếp, nhiều cơ sở có quy mô rất lớn, sở hữu nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, làm tăng đáng kể phạm vi và độ phức tạp trong khâu quản trị.

Về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới, 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, trong đó có 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục; 121 trường giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đã hoàn tất thủ tục khởi công, động thổ và mục tiêu là hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường nội trú biên giới còn tình trạng phải vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, giải phóng mặt bằng. Quá trình vận hành các trường mới còn nhiều lúng túng do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Liên quan đến sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh đó, rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những cơ sở có quy mô vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh; hoàn thành trong tháng 10/2026; bảo đảm các điều kiện vận hành; hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình sắp xếp, vận hành cơ sở giáo dục.

Bộ có trách nhiệm chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành liên quan giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức, quản trị cơ sở giáo dục sau sắp xếp; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện bảo đảm hoạt động; rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp;...

Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên sau sắp xếp, cán bộ các cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường.

Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn và xử lý các vấn đề về tài chính, tài sản, kinh phí phát sinh sau sắp xếp; bảo đảm nguồn lực để các cơ sở giáo dục hoạt động ổn định, liên tục.

Về xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có các trường chưa hoàn thành trong giai đoạn 1 phải hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại, lập mốc hoàn thành cụ thể đối với từng trường.

"Phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thời gian vừa dạy học vừa thi công; không đưa hạng mục chưa đủ điều kiện, chưa nghiệm thu vào sử dụng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh và lưu ý vấn đề đủ giáo viên, nhân viên, kinh phí và các điều kiện thiết yếu để tổ chức dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh.

Song song với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải theo dõi tiến độ từng trường, tổng hợp các trường chậm tiến độ, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng những vấn đề cần chỉ đạo; kiểm tra công tác vận hành các trường sau khi đưa vào sử dụng.

Đối với 121 trường giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các bộ, ngành và địa phương nêu những vấn đề cần lưu ý, rút kinh nghiệm từ giai đoạn 1, để triển khai giai đoạn 2 chủ động hơn, bảo đảm tiến độ và chất lượng, hoàn thành trong tháng 10/2026; rà soát danh sách phân công Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách trực tiếp từng địa phương, gắn với tiến độ, chất lượng các trường.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có văn bản cam kết tiến độ và chất lượng các trường giai đoạn 2, gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2026; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026.

Nguồn: Tổng hợp Báo Chính phủ