Cả nước giảm gần 19.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5/9/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 cơ sở, tương ứng giảm 18.975 đầu mối, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Trong đó, 18/34 địa phương giảm từ 50% trở lên, 7 địa phương giảm trên 60%.

Số cán bộ quản lý giảm từ 90.170 xuống còn 58.290 người, tương ứng giảm 31.880 người. Trong đó, 28.217 người đã chuyển sang giảng dạy, 868 người dự kiến chuyển sang giảng dạy, 401 người chuyển công tác và 2.243 người nghỉ chế độ.

Trong số cán bộ quản lý đã chuyển sang giảng dạy, 28.016 người phù hợp với môn học, cấp học và nhu cầu; 201 người cần tiếp tục được bồi dưỡng.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập; tình hình xây dựng, vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Cả nước có 13.518 cơ sở giáo dục được tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường; 2.418 trường phổ thông có nhiều cấp học. Có 5.749 cơ sở đạt hoặc vượt ngưỡng quy mô, trong đó 114 cơ sở tại 17 địa phương có trên 100 lớp; một số cơ sở có quy mô đặc biệt lớn, khoảng cách giữa các điểm trường xa.

Đối với tình hình xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong giai đoạn 1, có 108 trường được khởi công năm 2025. Trong đó, 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục, đang hoạt động đầy đủ công năng, phục vụ năm học 2026 - 2027; 68 trường chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, vừa tổ chức dạy học, nuôi dưỡng học sinh, vừa thi công.

Trong giai đoạn 2, có 121 trường được khởi công năm 2026. Hiện 121 trường đã tổ chức khởi công, động thổ; 35 trường đang thi công, 82 trường đang thực hiện các công việc thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Các địa phương đã xây dựng, phê duyệt đề án thành lập trường, kế hoạch tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện về tài chính, nhân sự để đưa trường vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành đầu tư. Công tác vận hành tại nhiều trường, nhiều địa phương đã dần đi vào ổn định, phát huy hiệu quả; tuy nhiên, một số trường, địa phương vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện vận hành.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cùng đại diện các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tại Lào Cai, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh còn 473 trường, giảm 537 trường, tương đương 53,2%. Tổng số cán bộ quản lý sau sắp xếp là 1.646 người. Trong số 953 cán bộ quản lý thuộc diện thực hiện sắp xếp, 2 người được bố trí công tác tại cơ quan, đơn vị khác; 951 người được bố trí làm giáo viên giảng dạy, đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng, tổ phó chuyên môn.

Đến ngày 1/9/2026, 100% xã, phường đã hoàn thành việc phê duyệt đề án cấp xã và ban hành quyết định sáp nhập trường theo đề án được phê duyệt. Toàn tỉnh đã xóa 75 điểm trường lẻ, đưa học sinh về học tại trường chính và các phân hiệu.

Việc sắp xếp bước đầu góp phần khắc phục tình trạng quy mô trường, lớp chưa hợp lý; sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Công tác quản lý, điều hành từng bước được thống nhất; quy chế làm việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên được rà soát, điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức mới. Hoạt động chuyên môn được duy trì liên tục, không làm gián đoạn việc học tập của học sinh.

Đại diện các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Trong giai đoạn 1, tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu đầu tư xây dựng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Cơ sở vật chất của các trường được đầu tư xây mới, bảo đảm đạt chuẩn mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến nay, các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư xây dựng, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khép kín; góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi, giải quyết tình trạng điểm trường nhỏ lẻ, phân tán.

Các công trình tạo điều kiện để học sinh vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập, ăn, ở nội trú ổn định; góp phần duy trì tỷ lệ chuyên cần, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa và kỹ năng sống, từng bước tạo nguồn lao động chất lượng cao cho khu vực biên giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; đồng thời yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc sắp xếp trường học phải hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục, tuyệt đối tránh tư duy thành tích, sắp xếp máy móc, cào bằng. Tỷ lệ giảm đầu mối không phải là thước đo duy nhất; chất lượng giáo dục, sự an toàn và quyền lợi của học sinh mới là mục tiêu cao nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Việc rà soát, bố trí đội ngũ và báo cáo những trường hợp chưa có phương án sắp xếp phải hoàn thành, gửi Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2026.

Đối với việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại của giai đoạn 1, xác định rõ thời hạn hoàn thành từng công việc, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và tổ chức dạy học. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải gửi cam kết về tiến độ, chất lượng thực hiện từng dự án đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/10/2026.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về giá vật liệu, nhân công, dự toán, hợp đồng và giải pháp thi công phù hợp với điều kiện địa hình, thời tiết.

Việc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cần được rà soát trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Trong thời gian chờ xử lý, các địa phương chủ động phương án phù hợp, không để ảnh hưởng tiến độ dự án; quan tâm công tác phân luồng, hướng nghiệp, đào tạo nghề và kết nối việc làm cho thanh niên; tăng cường giải pháp hỗ trợ học sinh chuyển tiếp giữa các cấp học, hạn chế tình trạng bỏ học.

Các bộ, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Mục tiêu xuyên suốt là sắp xếp mạng lưới trường học thực chất, nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và điều kiện vận hành đồng bộ, tạo môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.