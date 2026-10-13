Cả nước giảm 18.975 đầu mối giáo dục công lập sau sắp xếp

Theo Thông báo số 523/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về sắp xếp cơ sở giáo dục và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp trường mầm non, phổ thông.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cần bảo đảm hoạt động ổn định sau sắp xếp (Ảnh minh hoạ).

Tổng số đầu mối cơ sở giáo dục công lập giảm 18.975, tương đương 50,6%, vượt mục tiêu tối thiểu 30%. Cùng với đó, 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy nhằm tăng cường nhân lực trực tiếp đứng lớp.

Hoạt động giáo dục tại các trường sau sắp xếp cơ bản ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ những bất cập. Một số trường có quy mô lớn, nhiều phân hiệu, điểm trường, gây khó khăn cho công tác quản trị. Một bộ phận cán bộ quản lý dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa được bố trí công việc. Việc bàn giao tài chính, tài sản, dữ liệu và hoàn tất thủ tục pháp nhân mới tại một số địa phương còn chậm.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp trường học phải gắn với nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục, không chạy theo thành tích, không sắp xếp cơ học hoặc cào bằng.

Chất lượng giáo dục, an toàn và quyền lợi của học sinh được xác định là thước đo quan trọng nhất. Việc sắp xếp chỉ được coi là hoàn thành khi bộ máy mới vận hành ổn định, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ đội ngũ, nguồn lực và điều kiện dạy học tốt hơn.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Các địa phương phải rà soát toàn bộ trường có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng, đặc biệt là 114 cơ sở có trên 100 lớp. Những trường vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh phải được điều chỉnh kịp thời. Công việc này cần hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đồng thời, phải hoàn tất việc bàn giao, quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu, con dấu, tài khoản, mã trường và cơ sở vật chất; phân định rõ trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường, đồng thời bảo đảm điều kiện an toàn và chất lượng giáo dục. Thời hạn hoàn thành là tháng 10/2026.

Về nhân sự, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP của Chính phủ. Những trường hợp chưa có phương án công tác, trong đó có cán bộ quản lý dự kiến chuyển sang giảng dạy, phải được xử lý dứt điểm.

Bên cạnh đó, các địa phương phải báo cáo kết quả cho Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT trước ngày 15/10/2026. Nếu chưa hoàn thành, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan, đồng thời đề xuất thời hạn xử lý cụ thể để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường học, chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cũng ghi nhận kết quả bước đầu.

Theo thông báo, 108 trường thuộc giai đoạn một đã tổ chức khai giảng, phục vụ năm học 2026-2027; trong đó, 40 trường hoàn thành toàn bộ hạng mục. Giai đoạn hai có 121 trường được khởi công tại 17 tỉnh, thành phố và đang được tập trung triển khai.

Dù vậy, nhiều trường thuộc giai đoạn một chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, phải vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Một số dự án gặp khó khăn do thiếu vật liệu, nhân công và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Việc vận hành trường mới cũng còn lúng túng, nhất là tình trạng thiếu nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các trường nội trú biên giới đáp ứng điều kiện vận hành, chất lượng giáo dục, an ninh và an toàn theo đúng tiến độ.