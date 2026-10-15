Theo thông tin ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, cung cấp tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Xây dựng diễn ra chiều 15/10, trong 9 tháng của năm 2026, cả nước có 170 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê hoàn thành với tổng quy mô 46.497 căn. Kết quả này đạt 48% kế hoạch năm, gồm 38.183 căn để bán, cho thuê mua và 8.314 căn cho thuê.

Cả nước dự kiến hoàn thành hơn 87.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2026. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/TTXVN

Trong 3 quý vừa qua, đã có 128 dự án được khởi công xây dựng quy mô 183.293 căn; trong đó có 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn cho thuê. Bộ Xây dựng dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành đạt 87.601, gồm 69.552 căn để bán, cho thuê mua và 18.049 căn cho thuê.

“Phát triển nhà ở xã hội không chỉ góp phần bảo đảm an sinh, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người thu nhập thấp và công nhân lao động, mà còn thúc đẩy đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển cân đối hơn” - ông Hà Quang Hưng nhấn mạnh.

Trong đó, một trong những định hướng đáng chú ý thời gian tới là chuyển trọng tâm từ phát triển chủ yếu nhà ở thương mại để bán sang phát triển đồng thời nhà ở để bán và nhà ở cho thuê.

Ông Hà Quang Hưng khẳng định, theo định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhà ở cho thuê cần được xem là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân.

Các mô hình chung cư cho thuê được ưu tiên tại đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Việc phát triển nhà ở cũng cần gắn với quy hoạch đất đai, giao thông, khu công nghiệp và thị trường lao động, đặc biệt tại các khu vực định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Định hướng này nhằm mở rộng lựa chọn chỗ ở cho người dân, nhất là những người chưa đủ khả năng mua nhà, đồng thời góp phần ổn định thị trường bất động sản. Nhà nước sẽ giữ vai trò kiến tạo, điều tiết để doanh nghiệp có lợi nhuận hợp lý, trong khi người dân có thể tiếp cận mức giá thuê phù hợp.

Hiện Bộ Xây dựng đang nghiên cứu thể chế hóa các định hướng trên vào chính sách pháp luật về nhà ở. Theo đó, quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ phải bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho thuê tại các phường thuộc đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II; khu vực TOD; nơi gần khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học và cao đẳng.

Cùng đó, chính quyền cấp tỉnh có trách nhiệm sử dụng nguồn lực phù hợp để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển dự án. Các cơ chế ưu đãi dự kiến bao gồm miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án; ưu đãi thuế; tiếp cận vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể dành một phần diện tích dự án để phát triển nhà ở thương mại hoặc công trình dịch vụ, thương mại nhằm bổ trợ nguồn thu, theo các điều kiện pháp luật quy định.

Bộ Xây dựng thống kê, lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô 910.933 căn và tổng vốn đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng.

Trong số này, 363 dự án đã hoàn thành với 216.626 căn; 293 dự án đã khởi công, quy mô 363.065 căn; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương ứng 331.242 căn. Tổng số căn thuộc các dự án đã hoàn thành, khởi công hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư bằng 91% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội.

Để đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể về dự án, tiến độ và nguồn lực.

Với các dự án đã khởi công, địa phương cần thường xuyên rà soát tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành công trình. Các địa phương cũng được khuyến nghị tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, đồng thời ưu tiên quỹ đất sạch tại các khu vực có nhu cầu cao.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương bố trí nguồn vốn ngân sách và các nguồn thu theo quy định cho quỹ nhà ở địa phương ngay trong quý IV/2026, phục vụ đầu tư xây dựng hoặc mua lại nhà ở để cho thuê. Quỹ nhà ở quốc gia cũng được định hướng sử dụng hiệu quả hơn nhằm tạo lập nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn.