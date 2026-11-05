Cả nước đón Ngày Văn hóa Việt Nam với chuỗi hơn 400 hoạt động văn hóa đặc sắc

Năm 2026 đánh dấu mốc lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức quy mô toàn quốc. Sự kiện này gắn liền với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) – thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tư tưởng soi đường cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc.

Theo BTC, tính đến hiện tại, các bộ, ngành Trung ương cùng 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn tất kế hoạch triển khai với hơn 400 chương trình. Trong đó có 282 sự kiện văn hóa nghệ thuật, 85 cuộc trưng bày triển lãm và 36 hoạt động thể thao. Chuỗi sự kiện không chỉ diễn ra tại các sân khấu lớn mà còn lan tỏa sâu rộng đến từng cộng đồng dân cư.

Chương trình Họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội vào sáng 5/11. Ảnh: BTC

Ông Phạm Cao Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản cho biết, Cục Di sản văn hóa đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký Quyết định số 2595/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức triển lãm, tọa đàm, tuyên truyền, giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa tại địa điểm được lựa chọn là tỉnh Ninh Bình. Chương trình gồm 4 nhóm hoạt động lớn: triển lãm ảnh về di sản văn hóa Việt Nam; tọa đàm chuyên đề về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; chương trình giáo dục di sản văn hóa; giao lưu, trình diễn, thực hành di sản văn hóa Việt Nam.

Logo Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: BTC

Bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình nhấn mạnh: "Chắc chắn sẽ có rất nhiều hoạt động ngày càng phong phú, sinh động hơn để phù hợp với các đối tượng, lứa tuổi và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, có một nội dung liên quan đến việc miễn, giảm phí. Người dân chỉ cần truy cập vào hệ thống, tra cứu thông tin miễn phí bằng cách bấm vào mục "Miễn phí". Hiện nay tổng hợp lại cho thấy địa phương nào cũng có rất nhiều hoạt động miễn phí. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTT&DL, các nhà hát cũng có nhiều chương trình miễn phí hoặc giảm giá vé.

Cuộc họp báo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến ở nhiều đầu cầu ở các địa phương trên cả nước. Ảnh: BTC

Nhiều dấu ấn công nghệ và hoạt động sáng tạo cũng được đưa vào chuỗi chương trình năm nay. Đáng chú ý là việc ra mắt từ đầu tháng 1, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) tại địa chỉ cmap.vn liên tục cập nhật thông tin sự kiện và các điểm đến văn hóa trên khắp cả nước. Bên cạnh đó, cuộc thi "Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống" đang thu hút đông đảo công chúng sáng tạo tác phẩm âm thanh mang chất liệu văn hóa dân gian.

Chia sẻ về cuộc thi, ông Dương Thế Lương, Phó TGĐ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) nói: "Chương trình mang thông điệp là: 'Mỗi người một giai điệu, triệu người tạo nên Thanh âm Việt Nam', để tạo nên Ngân hàng Thanh âm Việt Nam. Chương trình này được tổ chức cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Đồng thời, các tác phẩm dự thi sẽ tạo nên Ngân hàng Thanh âm để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp văn hóa. Ở đó, mỗi tác phẩm sẽ được bảo hộ quyền tác giả".

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí, phát biểu về công tác tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: BTC

Tâm điểm của chuỗi hoạt động tập trung vào ngày 24/11 với Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra lúc 9h00 tại Nhà hát Hồ Gươm, được phát sóng trực tiếp trên nền tảng truyền hình và phát thanh. Khép lại ngày hội, vào 20h00 cùng ngày, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Khẳng định đây là một trong những sự kiện trọng tâm nằm trong chuỗi các hoạt động cấp Quốc gia kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chia sẻ: "Hiện nay, các công việc đang được Hà Nội phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai rất tích cực, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Về chính sách vé: Chúng tôi khẳng định chương trình này tổ chức để phục vụ nhân dân và hoàn toàn miễn phí vé theo đúng chỉ đạo. Về hình thức phát hành: Để việc cung cấp vé đến tay nhân dân được thuận lợi, thành phố đã chuẩn bị nền tảng để triển khai cấp phát vé điện tử. Toàn bộ thông tin về nền tảng, thời điểm đăng ký và các điều kiện nhận vé sẽ được thành phố Hà Nội thông báo sớm trên các phương tiện thông tin đại chúng".

Cuộc họp báo có sự tham gia của nhiều đại biểu bộ ngành và các phóng viên, nhà báo. Ảnh: BTC

Đối với người yêu điện ảnh, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ mở màn từ tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Ngoài các suất chiếu miễn phí tại rạp từ ngày 22 đến 24/11, ban tổ chức còn triển khai các đoàn chiếu phim lưu động mang điện ảnh đến với người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Những điểm hẹn văn hóa đặc sắc đang sẵn sàng để mở ra Ngày hội văn hóa của nhân dân trên cả nước!