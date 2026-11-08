Cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án nhà ở xã hội. Ảnh minh hoạ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết nhu cầu nhà ở xã hội là nhu cầu thiết thực và chính đáng của người dân, giúp người lao động có nơi an cư, ổn định cuộc sống. Khi có điều kiện an cư lạc nghiệp, người lao động mới có thể gắn bó lâu dài với các khu vực đô thị, khu vực phát triển công nghiệp, qua đó góp phần tạo nguồn lực lao động cho xã hội.

Về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, hiện nay cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án với quy mô 363.065 căn.

Trong đó, đã khởi công mới 128 dự án với quy mô 183.293 căn, bao gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê.

Đối với các dự án hoàn thành, hiện có 170 dự án với quy mô 97.271 căn, trong đó đã hoàn thành 46.962 căn, đạt 48% so với kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 87.601 căn nhà ở xã hội, đạt 90% kế hoạch đề ra.

Về kết quả phát triển nhà ở cho thuê, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang triển khai, với tổng số 63.970 căn dành để cho thuê.

Đặc biệt, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê từ tháng 6/2026 đến nay, cả nước đã có thêm 29 dự án được khởi công mới.

Các dự án này có tổng quy mô khoảng 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm 40%.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 8.314 căn nhà ở cho thuê, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2026, số căn hoàn thành sẽ đạt 18.049 căn, tương đương 104% so với kế hoạch thực giao.