Cả nước đang triển khai 293 dự án nhà ở xã hội với hơn 363.000 căn

Dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 87.601 căn nhà ở xã hội

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, hiện nay cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án nhà ở xã hội với quy mô 363.065 căn, 128 dự án khởi công mới với quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn nhà ở cho thuê.

Dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lũy kế đến nay, cả nước có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962/97.271 căn, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước sẽ hoàn thành 87.601 căn, đạt 90% kế hoạch đề ra.

Đối với phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, hiện cả nước có 114 dự án đang triển khai với tổng quy mô 63.970 căn. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê từ tháng 6/2026, cả nước có thêm 29 dự án khởi công mới, quy mô khoảng 85.594 căn, trong đó có 33.886 căn nhà ở cho thuê, chiếm 40%. Đến nay, cả nước đã hoàn thành 8.314 căn nhà ở cho thuê, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến trong năm 2026, số căn hoàn thành đạt 18.049 căn, tương đương 104% kế hoạch.

Hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện để người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở

Đề cập các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp người dân tiếp cận nhà ở xã hội, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh cho biết, thời gian qua, nhiều giải pháp đã được triển khai nhưng chủ yếu mang tính manh mún, xử lý từng vụ việc, tháo gỡ theo các kiến nghị, đề xuất cụ thể. Hiện Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở, trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 (Quảng Trị) hiện được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao căn hộ cho khách hàng vào cuối năm 2026. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi tập trung cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân và các nhóm đối tượng được hưởng chính sách có thể tiếp cận nhà ở xã hội thông qua hình thức mua, thuê với mức giá phù hợp. Cụ thể, về đối tượng và điều kiện thụ hưởng, các Điều 31, 38, 44, 59 và 70 của dự thảo luật quy định rõ các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân; đồng thời xác định cụ thể điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình.

Về nguyên tắc hỗ trợ và phát triển nhà ở, các Điều 32, 33, 45, 60 và 62 quy định việc thực hiện chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo; hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Dự thảo cũng thể chế hóa cơ chế tạo lập nguồn vốn thông qua Quỹ Nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn, cùng các hình thức quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Đáng chú ý, các Điều 42, 48 và 64 của dự thảo luật quy định đồng bộ các chính sách ưu đãi tài chính đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. Các ưu đãi gồm như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ưu đãi về thuế, tín dụng, hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng vào chi phí hợp lý. Chủ đầu tư cũng được phép dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại nhằm bù đắp chi phí, góp phần giảm giá thành, bảo đảm giá bán và giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN phát

Đối với phương pháp xác định giá và quản lý giao dịch, các Điều 37, 43, 67 và 68 quy định chặt chẽ nguyên tắc xác định giá bán, giá thuê, giá thuê mua, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ, lợi nhuận định mức và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá nhà ở xã hội, qua đó bảo đảm mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp. Dự thảo quy định cụ thể các điều kiện quản lý giao dịch như mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê mua một căn nhà ở xã hội và quy định thời hạn hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu để ngăn ngừa đầu cơ, bảo đảm đúng mục đích an sinh xã hội.

Dự thảo cũng quy định mỗi đối tượng chỉ được mua, thuê một căn nhà ở xã hội; đồng thời hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu nhằm ngăn ngừa đầu cơ, bảo đảm nhà ở xã hội được sử dụng đúng mục đích an sinh.