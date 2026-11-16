Cả nước đang triển khai 115 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê

Trong đó, có 366 dự án hoàn thành, quy mô 226.019 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 208.751 tỷ đồng (tăng 3 dự án hoàn thành và 9.393 căn so với số liệu của tháng 9); có 298 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 369.735 căn, tổng mức đầu tư khoảng 341.487 tỷ đồng; có 290 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 330.575 căn, tổng mức đầu tư khoảng 305.319 tỷ đồng.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 92,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Về nhà ở cho thuê (NƠCT), cả nước có 115 dự án NƠXH có NƠCT đang được triển khai, với tổng số 64.853 căn để cho thuê. Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 57 dự án đã hoàn thành với quy mô 9.028/17.176 căn, đạt tỷ lệ 53% kế hoạch. Bộ Xây dựng dự kiến khả năng hoàn thành cả năm 2026 ước đạt 16.444 căn, đạt tỷ lệ 96% so với kế hoạch được giao.

“Tổng cộng kết quả thực hiện NƠXH, NƠCT đến nay cả nước đã hoàn thành 54.943/97.271 căn, đạt 56%. Dự kiến đến hết năm 2026 hoàn thành 82.574/97.271 căn, đạt 85% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 303/NQ-CP”, Bộ Xây dựng đánh giá.

Liên quan đến lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý III/2026, trên địa bàn cả nước có khoảng trên 92.004 giao dịch bất động sản nhà ở thương mại; đất nền (giảm khoảng 8% so với quý II/2026 và giảm khoảng 32,7% so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 22.847 giao dịch thành công (giảm khoảng 14% so với quý II/2026 và giảm khoảng 28,9% so với cùng kỳ năm 2025); lượng giao dịch đất nền có 69.157 giao dịch thành công (giảm khoảng 6% so với quý II/2026 và giảm khoảng 34% so với cùng kỳ năm 2025).

Cũng trong quý III/2026, giá bán căn hộ chung cư, biệt thự, nhà ở liền kề tại thị trường có xu hướng giảm so với quý II/2026 khi thanh khoản thị trường còn chậm, người mua có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

Đưa ra giải pháp cho những tháng còn lại của năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được giao trong năm 2026; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu, đề xuất Bộ để báo cáo Chính phủ điều chỉnh kế hoạch hằng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm cân đối cung - cầu NƠXH, NƠCT trên từng địa bàn.

Bộ Xây dựng cũng theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản (BĐS), đánh giá các yếu tố rủi ro và có giải pháp xử lý kịp thời; phát triển thị trường BĐS lành mạnh, an toàn; phối hợp Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương giám sát BĐS theo nhóm chỉ báo giá thứ cấp/sơ cấp, giao dịch, tồn kho, tín dụng, trái phiếu, tiến độ dự án...; ưu tiên khơi thông dự án đủ điều kiện triển khai và định hướng phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, NƠXH, NƠCT.

Ngày 30/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển NƠXH, NƠCT cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn cả nước là 899.857 căn (NƠXH để bán, cho thuê mua là 708.834 căn, chỉ tiêu NƠCT là 191.023 căn). Trong đó, chỉ tiêu giao năm 2026 là 97.271 căn (NƠXH để bán, cho thuê mua là 80.095 căn; NƠCT là 17.176 căn).