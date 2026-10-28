Cả nước đã xử lý, khai thác khoảng 67% cơ sở nhà, đất dôi dư

Trong khối bộ, cơ quan trung ương có tổng số 5.115 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác; trong đó đã hoàn thành 4.320 cơ sở, đạt 84,5%.

Một số cơ quan có tỷ lệ hoàn thành cao như Văn phòng Quốc hội đạt 100%; Bộ Tư pháp đạt 98%; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 97,8% và Bộ Công Thương đạt 97,3%.

Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác là 26.415 cơ sở. Đến ngày 26/10/2026, các địa phương đã hoàn thành xử lý 16.807 cơ sở, đạt 63,6%.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất đạt 98,1%; Bắc Ninh đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,5%; Thái Nguyên đạt 92,4% và Hải Phòng đạt 89,1%./.