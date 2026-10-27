Cả nước đã xử lý, khai thác hơn 21.000 cơ sở nhà, đất dôi dư

Thái Nguyên là một trong những địa phương có tỷ lệ xử lý cơ sở nhà đất dôi dư hoàn thành cao nhất. Ảnh: Thùy Dương/Bnews/vnanet.vna

Hiện còn 10.403 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác.

​Theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, khối bộ, cơ quan trung ương có tổng số 5.115 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác; trong đó đã hoàn thành 4.320 cơ sở, đạt 84,5%, còn 795 cơ sở chưa hoàn thành.

Một số cơ quan có tỷ lệ hoàn thành cao như Văn phòng Quốc hội đạt 100%; Bộ Tư pháp đạt 98%; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 97,8% và Bộ Công Thương đạt 97,3%. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới hoàn thành 74/196 cơ sở, đạt 37,8%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành 95/234 cơ sở, đạt 40,6%.

Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác là 26.415 cơ sở. Đến ngày 26/10, các địa phương đã hoàn thành xử lý 16.807 cơ sở, đạt 63,6%; còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 98,1%, với 1.581/1.611 cơ sở đã được xử lý. Bắc Ninh đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,5%; Thái Nguyên đạt 92,4% và Hải Phòng đạt 89,1%.

Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn thành xử lý 14/279 cơ sở, đạt 5%; Cà Mau đạt 11%, Quảng Trị đạt 11,6% và Đà Nẵng đạt 24%.

Theo Bộ Tài chính, nhiệm vụ bố trí, sắp xếp và xử lý tài sản công vừa phải bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động theo mô hình mới và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ, vừa phải xử lý, khai thác triệt để các cơ sở nhà, đất dôi dư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực của đất nước.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, nhiều quy định, cơ chế, chính sách về sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư đã được ban hành, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất sau sắp xếp và từng bước đưa tài sản dôi dư vào khai thác.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và nhà, đất dôi dư; đồng thời khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa quy định pháp luật, tạo cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản kết cấu hạ tầng sau sắp xếp, các cơ quan được đề nghị căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng, khai thác, sắp xếp, xử lý tài sản, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.