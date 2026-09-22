Cả nước đã giảm 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tiếp tục sắp xếp trước 1/10

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì họp về tình hình, tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Ảnh: chinhphu.vn

Cả nước đã giảm 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Sáng 22/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình, tiến độ triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31/7/2026, cả nước có 313 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 93 cơ sở thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9/2026, cả nước còn 281 cơ sở, trong đó có 90 cơ sở thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương. Theo báo cáo, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã giảm 33 cơ sở, tương đương khoảng 10,5% so với thời điểm ngày 31/7.

Dự kiến đến ngày 1/10/2026, các bộ, ngành sẽ giữ lại 23 trường cao đẳng; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá kết quả trên mới là bước đầu. Việc sắp xếp phải được triển khai nhanh nhưng thận trọng, chắc chắn; đồng thời gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Hoàn thành sắp xếp, giảm tối thiểu 30% trước ngày 1/10

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc lĩnh vực đặc thù.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tập trung thẩm định, xử lý dứt điểm hồ sơ đề án sáp nhập, giải thể các trường cao đẳng của các bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/10. Đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ và kết quả sắp xếp, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ đang có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp đối với từng cơ sở theo các hướng: giữ nguyên và tiếp tục thuộc bộ, ngành; sáp nhập; tổ chức lại; giải thể hoặc chuyển giao cho địa phương quản lý.

Các bộ, ngành phải hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể trường cao đẳng gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định trước ngày 1/10; đồng thời hoàn thiện hồ sơ chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương, gửi Bộ Nội vụ thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với các địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương báo cáo dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sau sắp xếp, xác định rõ cơ sở giữ nguyên, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể và các cơ sở tiếp nhận từ bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trước ngày 1/10/2026.

Sắp xếp trường nghề phải gắn với nhu cầu nhân lực

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là cần thiết và cấp thiết, nhưng phải được thực hiện thận trọng, chắc chắn. Một số nhiệm vụ hiện còn chậm gồm hoàn thiện tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; dự báo nhu cầu nguồn nhân lực quốc gia, nhu cầu thị trường lao động trong các lĩnh vực trọng yếu; và thống nhất phương án chuyển giao cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ bộ, ngành về địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là giảm số lượng đầu mối. Việc tổ chức lại phải gắn đào tạo nghề với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo, bảo đảm quyền lợi của người lao động.