Cả nước đã giảm 110 trường cao đẳng, trung cấp, dự kiến giảm thêm khoảng 54 cơ sở

Ngày 2/11, Văn phòng Chính phủ công bố thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Theo thông báo, tính đến ngày 27/10, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với ngày 1/7/2025.

Dự kiến giảm thêm khoảng 54 cơ sở

Trước thời điểm sắp xếp, hệ thống có khoảng 344 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Sau khi giảm 110 đầu mối, hiện số lượng còn 234.

Theo phương án, sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập dự kiến giảm khoảng 47,7% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Với tỷ lệ này, từ mức 234 cơ sở hiện nay sẽ còn phải giảm tiếp khoảng 54 cơ sở, đưa tổng số cơ sở được cắt giảm lên khoảng 164 so với thời điểm trước khi sắp xếp.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Theo thông báo, một số địa phương, cơ quan chưa quán triệt đầy đủ chủ trương hoặc chưa bảo đảm tiến độ. Quá trình sắp xếp cũng phát sinh vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ, chính sách, tài chính, tài sản, đất đai, công nợ, tư cách pháp nhân cũng như quyền lợi của người học.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải được thực hiện thực chất, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả đầu tư, đồng thời không giảm đầu mối một cách cơ học, không để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Việc tổ chức lại hệ thống hướng tới nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ, đổi mới quản trị, hình thành các cơ sở có quy mô hợp lý, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Hoàn thành sáp nhập, giải thể trước ngày 20/11

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án và hồ sơ sáp nhập, giải thể để gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định.

Các quyết định sáp nhập, giải thể thuộc thẩm quyền phải được hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

Riêng Khánh Hòa và An Giang được yêu cầu gửi hồ sơ sáp nhập, giải thể theo phương án đã đề xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/11.

Đối với những địa phương có hồ sơ đang được thẩm định, nếu được yêu cầu bổ sung thì phải hoàn thiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan rà soát các đề xuất giữ lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù.

Theo yêu cầu, việc giữ lại phải đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền, có căn cứ; những cơ sở không đáp ứng điều kiện sẽ không được đề xuất giữ lại.

Cả nước đã giảm 110 trường cao đẳng, trung cấp, dự kiến giảm thêm khoảng 54 cơ sở (ảnh minh họa).

15 trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về địa phương

Một nội dung đáng chú ý khác là toàn bộ 15 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được sắp xếp, tổ chức lại và chuyển về địa phương quản lý, hoàn thành trong năm 2026.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tiếp nhận từ bộ, cơ quan Trung ương, địa phương phải hoàn tất việc tiếp nhận trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định chuyển giao có hiệu lực.

Trường hợp quyết định chuyển giao đã có hiệu lực trước ngày 30/10/2026, việc tiếp nhận phải hoàn thành trước 16/11/2026.

Sau khi tiếp nhận, địa phương phải nghiên cứu phương án phát triển, đầu tư cho các cơ sở này và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất trước ngày 15/12/2026.

Không chỉ hệ thống cao đẳng, trung cấp, các trường đại học công lập cũng đang được rà soát để tổ chức lại.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trình Chính phủ trước ngày 10/11/2026.

Các trường phải rà soát và đề xuất phương án sắp xếp chậm nhất ngày 15/12/2026, sau đó hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/1/2027.

Theo chủ trương được đưa ra trước đó, số đầu mối cơ sở giáo dục đại học phải giảm ít nhất 20%, trong khi tỷ lệ tối thiểu đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp là 30%.

Việc tinh gọn hệ thống được xác định không chỉ nhằm giảm số lượng đầu mối mà hướng đến hình thành các cơ sở đào tạo có quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị.