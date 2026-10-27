Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong. Ảnh minh hoạ: H.H.

Theo báo cáo tiến độ công khai của Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/10/2026, khối cơ quan Trung ương và các địa phương có tổng cộng 31.530 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc diện phải xử lý. Trong đó, 21.127 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 10.403 cơ sở chưa hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành đạt 66,9%.

Ở khối cơ quan Trung ương, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 5.115. Đến thời điểm thống kê, 4.320 cơ sở đã hoàn thành xử lý, còn 795 cơ sở chưa hoàn thành.

Tại địa phương, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý là 26.415. Trong số này, 16.807 cơ sở đã hoàn thành, còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành. Tỷ lệ hoàn thành của khối địa phương đạt 63,6%, thấp hơn mức 84,5% của khối cơ quan Trung ương. Hiện còn 10.403 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, khai thác.

​Theo số liệu công khai của Bộ Tài chính, khối bộ, cơ quan trung ương có tổng số 5.115 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác; trong đó đã hoàn thành 4.320 cơ sở, đạt 84,5%, còn 795 cơ sở chưa hoàn thành.

Một số cơ quan có tỷ lệ hoàn thành cao như Văn phòng Quốc hội đạt 100%; Bộ Tư pháp đạt 98%; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đạt 97,8% và Bộ Công Thương đạt 97,3%. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới hoàn thành 74/196 cơ sở, đạt 37,8%; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành 95/234 cơ sở, đạt 40,6%.

​Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác là 26.415 cơ sở. Đến ngày 26/10, các địa phương đã hoàn thành xử lý 16.807 cơ sở, đạt 63,6%; còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành.

Tuyên Quang là địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất, đạt 98,1%, với 1.581/1.611 cơ sở đã được xử lý. Bắc Ninh đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,5%; Thái Nguyên đạt 92,4% và Hải Phòng đạt 89,1%.

Ở chiều ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn thành xử lý 14/279 cơ sở, đạt 5%; Cà Mau đạt 11%, Quảng Trị đạt 11,6% và Đà Nẵng đạt 24%.

​Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, nhiều quy định, cơ chế, chính sách về sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư đã được ban hành, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất sau sắp xếp và từng bước đưa tài sản dôi dư vào khai thác.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và nhà, đất dôi dư; đồng thời khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa quy định pháp luật, tạo cơ sở triển khai thực hiện.