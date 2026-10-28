Cả nước còn hơn 10.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý, khai thác

Bộ tài chính cho biết, số liệu từ Phần mềm tổng hợp, theo dõi kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư do các bộ, ngành, địa phương cập nhật, khối bộ, cơ quan trung ương có 5.115 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác. Đến ngày 26/10/2026, đã có 4.320 cơ sở hoàn thành, còn 795 cơ sở chưa hoàn thành, đạt tỷ lệ 84,5%.

Trong số các đơn vị có nhà, đất dôi dư phải xử lý, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 399/407 cơ sở, đạt 98%; Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành 317/324 cơ sở, đạt 97,8%; Bộ Công Thương hoàn thành 506/520 cơ sở, đạt 97,3%.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thành 379/422 cơ sở, đạt 89,8%; Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành 24/28 cơ sở, đạt 85,7%.

Theo thống kê, có 9 bộ, cơ quan trung ương không có nhà, đất dôi dư; 22 đơn vị vẫn còn nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý, khai thác. Trong đó, 15 đơn vị có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn tiến độ chung.

Đối với khối địa phương, tổng số nhà, đất dôi dư cần xử lý, khai thác là 26.415 cơ sở. Đến ngày 26/10/2026, các địa phương đã hoàn thành xử lý 16.807 cơ sở, còn 9.608 cơ sở chưa hoàn thành, đạt tỷ lệ 63,6%.

Tuyên Quang dẫn đầu về tỷ lệ hoàn thành với 1.581/1.611 cơ sở, đạt 98,1%. Tiếp theo là Bắc Ninh đạt 97,1%; Lạng Sơn đạt 96,5%; Thái Nguyên đạt 92,4% và Hải Phòng đạt 89,1%. Một số địa phương khác có tỷ lệ hoàn thành cao hơn mức chung của cả khối, gồm Khánh Hòa và Lai Châu cùng đạt 85,7%; Quảng Ninh đạt 84,9%; An Giang đạt 83,3% và Nghệ An đạt 80%.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, có 17 địa phương có tỷ lệ hoàn thành thấp hơn tiến độ chung.

Theo Bộ Tài chính, việc xử lý nhà, đất dôi dư được đặt ra sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhằm bố trí lại cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả tài sản công, tránh tình trạng nhà, đất bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Trước đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành phương án xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trong năm 2026; phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định. Đồng thời, Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công và cập nhật đầy đủ, chính xác tiến độ xử lý trên phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư.