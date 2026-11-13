Cả nước có hơn 500 kế toán viên trực tiếp hành nghề, 129 doanh nghiệp kinh doanh

Báo cáo tiếp thu, giải trình thêm nội dung báo cáo tài chính kế toán được nhiều đại biểu quan tâm tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay, các đại biểu nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của báo cáo kế toán. Báo cáo phải bảo đảm cung cấp thông tin trung thực, hợp lý cho tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, không chỉ chủ sở hữu mà còn gồm ngân hàng, người cho vay, cơ quan thuế, người cung cấp dịch vụ và hàng hóa.

Theo Bộ trưởng, tại Việt Nam, nhu cầu dịch vụ kế toán đang có xu hướng tăng rất cao. Cả nước có khoảng 1.080.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 12.500 doanh nghiệp đang thuê dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam, cùng với cơ chế khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho phép thành lập doanh nghiệp một người, nhu cầu thuê ngoài các dịch vụ kế toán là rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực và năng lực cung ứng dịch vụ kế toán hiện vẫn còn hạn chế. Cả nước hiện có khoảng 2.500 kế toán viên được cấp chứng chỉ hành nghề, nhưng trên thực tế chỉ có hơn 500 người tham gia cung cấp dịch vụ kế toán. Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 129 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán và 118 doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán có cung cấp dịch vụ kế toán.

Bộ trưởng cho hay, thực hiện định hướng cải cách hành chính theo Nghị quyết 66/NQ-CP và các chủ trương cắt giảm điều kiện kinh doanh, mở rộng đối tượng, dự thảo luật lần này cụ thể hóa các điều kiện để những kế toán viên có đủ năng lực được quyền cung cấp dịch vụ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thị trường.

Trước sự quan tâm của các đại biểu về kiểm soát chất lượng, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu để quy định thật rõ quyền, nghĩa vụ của người hành nghề cung cấp dịch vụ kế toán; rà soát kỹ các điều kiện, hành vi bị nghiêm cấm và xung đột lợi ích, bảo đảm luật có tính khả thi cao nhất, mang lại dịch vụ chất lượng tốt nhất và phục vụ hiệu quả yêu cầu quản lý.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng thừa nhận năng lực quản trị của doanh nghiệp Việt Nam so với mặt bằng chung khu vực còn ở mức thấp. Đối với các công ty cổ phần niêm yết, xét theo tiêu chuẩn quản trị của OECD, Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong 6 quốc gia ASEAN hàng đầu.

Vì vậy, Bộ trưởng chỉ rõ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp là đòi hỏi hết sức cấp bách; trong đó kế toán, kiểm toán đóng vai trò then chốt bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, phù hợp pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.