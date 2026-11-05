Cả nước có hơn 400 hoạt động, sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Sáng 5/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội tổ chức buổi họp báo về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu sở VH-TT&DL, sở VH-TT; các cơ quan báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Tĩnh, chương trình diễn ra tại điểm cầu Sở VH-TT&DL, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo Văn hóa

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông tin chi tiết về mục đích, ý nghĩa và công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026; đồng thời công bố kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các đại biểu tham dự họp báo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước. Tính đến nay, cả nước đã đăng ký hơn 400 hoạt động, chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao chào mừng sự kiện.

Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội vào sáng 21/11 và chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra lúc 20 giờ ngày 24/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, do UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VH -TT& DL và các cơ quan liên quan tổ chức. Chương trình dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh Ngày hội Văn hóa phải là nơi lan tỏa mạnh mẽ các giá trị cao đẹp của văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát định hướng tuyên truyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo nhằm thông tin chính xác, kịp thời và có chiều sâu. Việc tuyên truyền không dừng lại ở đưa tin sự kiện mà phải làm cho công chúng hiểu đúng, hiểu sâu về giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và trách nhiệm của mỗi người dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu chỉ đạo tại họp báo. Ảnh chụp màn hình tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác truyền thông phải gắn liền với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử.

Thông qua các tuyến bài tuyên truyền đa dạng, sinh động, báo chí cần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển, biến chuỗi hoạt động kỷ niệm thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, thiết thực hướng về cơ sở và Nhân dân.

Toàn cảnh buổi họp báo tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại họp báo, các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí cũng đã đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ quy mô, công tác chuẩn bị và các điểm nhấn nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Trọng tâm các câu hỏi xoay quanh cách thức vận hành và tính cập nhật dữ liệu của nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, kịch bản chi tiết của chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 24/11, cùng các phương án phối hợp tuyên truyền đa nền tảng để lan tỏa hiệu quả sự kiện tới đông đảo công chúng và địa phương. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị chuyên môn đã trao đổi, giải đáp cụ thể, qua đó thống nhất định hướng thông tin chính xác và đồng bộ trên cả nước.

Cụ thể hóa các định hướng của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 744/KH-UBND về việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24/11/2026. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai 4 sự kiện cấp tỉnh trọng điểm gồm: Chiến dịch "Hành trình trải nghiệm văn hóa Việt 2026"; ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”.

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh, cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh cùng đông đảo phóng viên trên địa bàn tỉnh cùng tham dự họp báo.

Các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng cũng sẽ được tổ chức rộng rãi tại các khu dân cư; các di tích, bảo tàng mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.