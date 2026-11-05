Cả nước có hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

Họp báo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh NGUYỄN HÙNG

Phát biểu tại họp báo, Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do cho biết theo thống kê đến ngày 5-11, cả nước đã chuẩn bị hơn 400 chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao, trưng bày giới thiệu tới công chúng. Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS-TS Bùi Hoài Sơn phát biểu tại họp báo. Ảnh NGUYỄN HÙNG

Các địa phương tập trung vào 6 nhóm hoạt động gồm tuyên truyền, cổ động trực quan và truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch; bảo tồn, phát huy di sản và phát triển văn hóa đọc; tổ chức hoạt động tại cộng đồng dân cư; quảng bá giá trị văn hóa và biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Một số bộ, ngành cũng đã ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác…

Phát biểu chỉ đạo tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS-TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa, tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Các hoạt động cần hướng mạnh về cơ sở, nhất là thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư, với những hình thức gần gũi như giao lưu văn nghệ, trình diễn dân ca, dân vũ, trải nghiệm di sản, giới thiệu ẩm thực, thể dục thể thao và phát triển văn hóa đọc...

Cục trưởng Cục Báo chí Lê Quang Tự Do phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Nhiều không gian văn hóa mở cửa đón công chúng

Tại Hà Nội, các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, tập trung quanh hồ Hoàn Kiếm. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức sáng 21-11 tại khu vực Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Trong những ngày tiếp theo, người dân và du khách có thể tham gia các không gian trải nghiệm, chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và tuyến Tràng Tiền – Hàng Khay.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 20 giờ ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp trình diễn pháo hoa.

Tại TP Huế, từ ngày 22 đến 24-11, nhiều hoạt động tôn vinh di sản được tổ chức như biểu diễn Ca Huế, Bài chòi, trải nghiệm áo dài, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Triển lãm thơ vua Thiệu Trị ứng dụng công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22-11.

Thái Nguyên tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong hai ngày 22 và 23-11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18-11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23-11. Quảng Ninh tổ chức Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15-11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20-11.

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn sẽ được tổ chức tại Mỹ Đình- Hà Nội. Ảnh HOÀNG HÀ

Đà Nẵng dự kiến trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23-11. Quảng Ngãi tổ chức Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa và Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể tại phường Kon Tum. Gia Lai dự kiến tổ chức Festival cồng chiêng cùng các hoạt động trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku.

Ở phía Nam, Khánh Hòa tổ chức biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu văn hóa Chăm tại các di tích và miễn phí vé tham quan một số điểm di tích lịch sử, văn hóa trong ngày 24-11. Cần Thơ chuẩn bị công diễn chương trình “Tiếng Hò Sông Hậu”, gắn với Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. …

Kết nối hoạt động văn hóa trên nền tảng số

Cùng với các sự kiện trực tiếp, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) được đưa vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng do Bộ VH-TT-DL xây dựng, ra mắt ngày 1-11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), truy cập tại cmap.vn. Theo thông tin tại họp báo, trong hai ngày đầu triển khai, CMAP ghi nhận hơn 120.000 lượt xem trang, trong đó ngày 2-11 có hơn 87.000 lượt xem và hơn 38.000 người dùng hoạt động. Thông tin về sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa sẽ tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau ngày hội.

Nhiều chương trình nghệ thuật cũng được các đơn vị, nhà hát chuẩn bị sẵn sàng trong dịp này. Ảnh NGUYỄN HÙNG

Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” diễn ra từ ngày 12-10 đến 30-11, khuyến khích người dân sáng tạo, chia sẻ các giai điệu gắn với đời sống và chất liệu dân gian. Chương trình có tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng, dự kiến công diễn các tác phẩm vào ngày 24-11.

Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra từ ngày 18 đến 24/11. Các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22 đến 24/11, cùng hoạt động chiếu phim lưu động tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất dự kiến diễn ra lúc 9 giờ ngày 24-11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và phát thanh trực tiếp trên VOV1.