Một sản phẩm OCOP của thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Phương Thùy)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tổng số hơn 21.000 sản phẩm OCOP đã được công nhận, có 17.654 sản phẩm của 9.432 chủ thể còn thời hạn công nhận.

Xét theo phân hạng, sản phẩm OCOP 3 sao chiếm 77,1%; sản phẩm 4 sao chiếm 20,3%; có 166 sản phẩm đạt 5 sao, số còn lại thuộc nhóm tiềm năng 5 sao.

Nhằm tiếp tục quảng bá, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến 6/12/2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với phát triển sản phẩm OCOP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026.