Cả nước có gần 150 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Trong 9 tháng năm 2026, cả nước có 149,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1,884 triệu tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,2%, trong khi vốn đăng ký tăng tới 32,7%.

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cho thấy một số tín hiệu tích cực về nguồn lực đầu tư. Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 28,5%. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Cùng thời gian, gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223.900 doanh nghiệp, giảm 3,2%, tương đương bình quân 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng.

Theo khu vực kinh tế, nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.558 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 17%; công nghiệp và xây dựng có hơn 36.900 doanh nghiệp, tăng 14,1%; dịch vụ có gần 111.200 doanh nghiệp, giảm 0,1%.

Ở chiều rút lui khỏi thị trường, trong 9 tháng có gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7%; 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%; hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,8%. Bình quân mỗi tháng có 19.100 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng cho thấy những kỳ vọng đối với quý IV. Trong quý III, 34,2% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý II, 45,7% cho rằng ổn định và 20,1% nhận định gặp khó khăn.

Đối với quý IV-2026, 39,2% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh tốt lên, 44,7% dự báo ổn định và 16,1% dự báo khó khăn hơn.

Về đơn đặt hàng, 37,3% doanh nghiệp dự kiến số lượng đơn hàng mới trong quý IV tăng so với quý III, 48,3% dự kiến ổn định và 14,4% dự kiến giảm. Riêng đơn đặt hàng xuất khẩu, tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến tăng là 30,8%, ổn định 54,2% và giảm 15%.