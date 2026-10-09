Cả nước có gần 149,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng năm 2026

Ngủ trên giường khách sạn để nhận thù lao, mang thước dây đi kiểm tra phòng hay tư vấn chiếc gối phù hợp cho từng vị khách là những công việc có thật trong ngành lưu trú. Điều khiến nhiều người tò mò không chỉ là nhiệm vụ khác thường mà còn là những yêu cầu phía sau mỗi vị trí.