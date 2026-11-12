Cả nước có 268 thôn, bản lõm sóng được phủ sóng di động

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 12/11/2026.

Điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Các đại biểu Quốc hội cần tập trung vào 3 vấn đề lớn.

Nhóm vấn đề về khoa học và công nghệ được các đại biểu quan tâm gồm: Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương; khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Phát biểu trước Quốc hội trong phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết: Sau gần hai năm, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến rõ nét: Hành lang pháp lý cơ bản được hoàn thiện (195 văn bản quy phạm pháp luật); nguồn lực được bố trí ở quy mô lớn (95.000 tỷ đồng năm 2026). Các chỉ số GII, tốc độ Internet, công bố khoa học được cải thiện.

Kết quả đến người dân, doanh nghiệp đã thể hiện cụ thể: Năm 2026, có 268 thôn, bản lõm sóng được phủ sóng di động và 196 điểm lõm sóng có Internet vệ tinh; thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế rút từ 18 xuống 12 tháng, nhãn hiệu từ 9 xuống 5 tháng; vải thiều có thêm cơ sở chiếu xạ tại miền Bắc đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Hoa Kỳ; khoảng 761.000 tài khoản sử dụng thử nghiệm nền tảng AI tiếng Việt hỗ trợ công vụ.

Tuy nhiên, việc chuyển hóa chính sách và nguồn lực thành sản phẩm, kết quả thực tế còn chậm; tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/10/2026 đạt 42,12%, trong đó đổi mới sáng tạo đạt 27,98%, chuyển đổi số đạt 29,90%; nhiệm vụ công nghệ chiến lược mới ở giai đoạn tuyển chọn tổ chức chủ trì; thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn hạn chế; 34/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP chưa có dữ liệu đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hạ tầng số, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 13/5/2026) và Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045 (Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026).

Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối 100% cơ quan trong hệ thống chính trị; cáp quang đến 100% xã, phường; 4G phủ 99,8% dân số; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67,68%, đứng thứ 7 thế giới. Theo số liệu Bộ Tài chính, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP năm 2025 ước đạt 14,02%, tăng 0,85 điểm phần trăm so với năm 2024.

Về quản lý thuê bao, ngăn chặn SIM rác và cuộc gọi lừa đảo: Đến tháng 9/2026, khoảng 102 triệu số thuê bao (trong hơn 115 triệu số thuê bao di động đang hoạt động) đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về đổi mới cơ chế cấp phép đối với công nghệ mới, trên cơ sở Nghị quyết số 193/2025/QH15, Bộ đã xây dựng và áp dụng cơ chế cấp phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp (LEO), đã phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp 2 giấy phép thí điểm. Đến tháng 10/2026 có 633 thuê bao được kích hoạt, 254 bộ thiết bị đầu cuối được hỗ trợ miễn phí 6 tháng sử dụng dịch vụ cho các điểm lõm sóng tại 13 tỉnh, thành phố. Bộ đã cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện để thử nghiệm, kiểm tra vận hành thiết bị vệ tinh sau sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

Về ứng dụng chữ ký số, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, có khoảng 4,875 tỷ hóa đơn điện tử được ký số; 21,06 triệu hợp đồng điện tử được thực hiện qua các nền tảng chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA); khoảng 59,93 triệu khách hàng ngân hàng sử dụng chữ ký điện tử. Về dịch vụ công trực tuyến, đã hoàn thành công cụ đo lường độc lập chất lượng dịch vụ công trực tuyến; tại Bộ Khoa học và Công nghệ, đã tái cấu trúc 80/80 thủ tục hành chính còn lại theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; trong 10 tháng đầu năm 2026, 93,75% hồ sơ được nộp trực tuyến, 96% văn bản đi được ký số, phát hành điện tử.

Tại 4 địa phương thí điểm chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh (Thái Nguyên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh), khoảng 70.000 cửa hàng, hộ kinh doanh được hỗ trợ ứng dụng giải pháp số; 26.981 học viên cấp xã hoàn thành tập huấn kỹ năng số.

Về giải pháp và tổ chức thực hiện, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết: Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn phương pháp đo và theo dõi chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Cơ quan cung cấp từng dịch vụ rà soát các bước còn yêu cầu khai lại dữ liệu, ưu tiên thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ; kết quả được đánh giá qua số thao tác nhập lại, số giấy tờ người dân phải nộp và thời gian giải quyết.

Hoàn thành đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trước ngày 30/11/2026. Đối với 215 thôn, bản còn lõm sóng di động đến hết quý III/2026, Bộ sẽ phối hợp với doanh nghiệp, địa phương và ngành điện triển khai trạm phát sóng tại nơi đủ điều kiện, sử dụng vệ tinh để cung cấp Internet tại điểm khó tiếp cận; theo dõi riêng kết quả phủ sóng di động và kết quả kết nối vệ tinh. Phấn đấu vùng phủ 5G đạt 97% dân số vào cuối năm 2026; trình Chính phủ Đề án tăng cường năng lực tự chủ hạ tầng cáp quang biển.

Đoàn kiểm tra liên ngành (có Bộ Công an tham gia) kiểm tra từ tháng 9/2026 việc xác thực thông tin thuê bao tại 10 doanh nghiệp viễn thông di động, sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm; Bộ Công an chủ trì trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 91/2020/NĐ-CP trong năm 2026; xây dựng phương án duy trì kết nối Internet vệ tinh tại các điểm lõm sóng sau thời gian miễn phí.

Đo trực tiếp chất lượng từng dịch vụ công trực tuyến theo TCVN 14656:2026; phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số vào năm 2030, đánh giá bằng năng suất, chi phí, doanh thu; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số cá nhân trong các giao dịch thiết yếu hằng ngày.