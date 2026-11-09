Cả nước có 1.250,8 ha rừng bị thiệt hại trong 10 tháng

Theo Báo cáo số 389/BC-CTK ngày 3/11/2026 của Cục Thống kê, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 10 đạt kết quả tích cực nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa, gieo cấy lúa thu đông và gieo trồng cây vụ đông. Chăn nuôi lợn, gia cầm tiếp tục tăng trưởng khá; sản lượng gỗ khai thác tăng; hoạt động nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định, sản lượng cá tra và tôm tăng khá.

Hàng nghìn mét vuông rừng đặc dụng tại khu vực thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện Na Hang bị tàn phá. Ảnh minh họa.

Về trồng trọt, diện tích gieo cấy lúa mùa năm 2026 sơ bộ đạt 1.369,9 nghìn ha, giảm 40,4 nghìn ha so với vụ mùa năm trước. Trong đó, miền Bắc đạt 945,3 nghìn ha, giảm 32,7 nghìn ha; miền Nam đạt 424,6 nghìn ha, giảm 7,7 nghìn ha.

Cục Thống kê cho biết, diện tích lúa mùa giảm chủ yếu do các địa phương chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, phục vụ xây dựng công trình công cộng, khu công nghiệp. Ngoài ra, một số diện tích vụ mùa không gieo cấy được do điều kiện sản xuất khó khăn.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung trong 10 tháng ước đạt 249,8 nghìn ha, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 76,1 triệu cây, tăng 1,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 21.664,7 nghìn m³, tăng 6,1%.

Cũng trong 10 tháng, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.250,8 ha, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá là 438,3 ha, giảm 39,6%; diện tích rừng bị cháy là 812,5 ha, gấp 2,6 lần. Riêng tháng 10, diện tích rừng bị thiệt hại là 95,3 ha, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước; trong đó rừng bị chặt, phá là 23,6 ha, giảm 42,3%, diện tích rừng bị cháy là 71,7 ha.

Đối với thủy sản, tổng sản lượng trong 10 tháng ước đạt 8.850,5 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 5.515,7 nghìn tấn, tăng 5,9%; sản lượng khai thác đạt 3.334,8 nghìn tấn, tăng 0,9%. Riêng sản lượng cá tra thu hoạch đạt 1.540,4 nghìn tấn, tăng 4,5%.

Về thiệt hại do thiên tai, trong 10 tháng năm 2026, thiên tai làm 85 người chết và mất tích, 100 người bị thương; hơn 104,0 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; 11,6 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 4.157,9 tỷ đồng, giảm 93,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong công tác bảo vệ môi trường, tháng 10 (từ ngày 26/9 đến ngày 25/10/2026), các cơ quan chức năng phát hiện 1.578 vụ vi phạm tại 31/34 địa phương, trong đó xử lý 1.360 vụ, với tổng số tiền phạt 18,3 tỷ đồng. Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước phát hiện 15.633 vụ vi phạm môi trường, xử lý 12.542 vụ, với tổng số tiền phạt 225,0 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.