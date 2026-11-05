Cả nước chuẩn bị hơn 400 hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Sáng 5/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương; Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành Uỷ viên, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng các lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh.

Buổi họp báo thông tin về hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến ngày 5/11/2026, cả nước đã chuẩn bị 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó, có 282 sự kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 sự kiện trưng bày, triển lãm. Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai, cơ bản bám sát yêu cầu tại Quyết định số 1111/QĐ-TTg và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu khai mạc buổi Họp báo

Các hoạt động được tổ chức theo sáu nhóm nội dung, tập trung vào tuyên truyền, truyền thông số; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; bảo tồn, phát huy di sản; phát triển văn hóa đọc; giao lưu tại cộng đồng dân cư; quảng bá các giá trị văn hóa và nhân rộng những mô hình tiêu biểu. Việc triển khai đồng bộ tại các địa phương góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với đời sống người dân, đồng thời tạo điều kiện phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.

Ở cấp Trung ương, nhiều bộ, ngành và tổ chức cũng xây dựng kế hoạch hưởng ứng, lồng ghép các hoạt động vào chương trình công tác hoặc phối hợp triển khai phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Nội dung tập trung vào giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và tăng cường giao lưu cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là việc ứng dụng công nghệ số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin văn hóa. Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cả nước thông qua địa chỉ cmap.vn. Nền tảng góp phần kết nối thông tin văn hóa, giúp người dân thuận tiện tìm hiểu và lựa chọn các hoạt động phù hợp với nhu cầu.

Cùng với việc mở rộng tiếp cận văn hóa trên môi trường số, chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống”được triển khai từ ngày 12/10 đến 30/11 với thông điệp “Mỗi người một giai điệu. Triệu người cùng tạo nên âm thanh Việt Nam”. Chương trình khuyến khích cộng đồng tham gia sáng tạo âm nhạc, chia sẻ những giai điệu gắn với đời sống và khai thác chất liệu văn hóa dân gian trong các tác phẩm mới.

Người tham gia có thể tìm hiểu kiến thức âm nhạc, chia sẻ video hoặc sáng tạo các tác phẩm âm thanh phản ánh sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và thế hệ. Với tổng giá trị giải thưởng 175 triệu đồng, chương trình dự kiến tổ chức công diễn các tác phẩm vào ngày 24/11. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi sáng tạo mà còn góp phần khuyến khích cộng đồng tham gia gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua những hình thức thể hiện gần gũi với đời sống hiện đại.

Bên cạnh các chương trình hưởng ứng tại địa phương, chuỗi sự kiện cấp quốc gia được tổ chức gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Diễn ra ngày 24/11/1946, hội nghị là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện, góp phần nhìn lại chặng đường phát triển của văn hóa Việt Nam và tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Trong dịp này, Tuần phim chào mừng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam cũng được tổ chức từ ngày 18 đến 24/11. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 21/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với các suất chiếu miễn phí tại rạp tập trung trong ba ngày 22–24/11.

Đáng chú ý, hoạt động chiếu phim lưu động sẽ được triển khai tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim. Việc kết hợp các suất chiếu tại rạp với chiếu phim lưu động góp phần mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh, tạo thêm cơ hội thụ hưởng văn hóa cho người dân ở những khu vực còn hạn chế về điều kiện cơ sở vật chất.

Với quy mô triển khai trên toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 không chỉ tập trung vào các hoạt động biểu diễn, trưng bày hay kỷ niệm mà còn chú trọng sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Thông qua việc kết hợp các hoạt động văn hóa truyền thống với những hình thức sáng tạo và ứng dụng công nghệ số, chuỗi sự kiện góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam, đưa văn hóa hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống xã hội.