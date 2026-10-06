Cả nước chỉ có 2 cơ sở đào tạo trang bị xe tập lái cho người khuyết tật

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 21/3/2026 của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, xe ô tô hạng B dùng làm xe tập lái cho người khuyết tật được chia thành 2 loại.

Trong đó, loại xe có kết cấu đặc biệt phù hợp với trường hợp khuyết tật bàn chân phải, bàn tay phải hoặc bàn tay trái. Đây là ô tô hạng B số tự động, đáp ứng các quy định liên quan và có kết cấu phù hợp để người khuyết tật sử dụng các tay, chân còn lại điều khiển vô lăng, cần gạt tín hiệu báo rẽ, đèn chiếu sáng, cần gạt mưa, cần số, phanh tay, bàn đạp phanh và bàn đạp ga trong các tình huống khi lái xe.

Loại xe này gồm xe nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất và xe cải tạo. Đối với xe cải tạo, hệ thống điều khiển phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới xác nhận phù hợp để người khuyết tật lái xe an toàn.

Cả nước hiện chỉ có 2 cơ sở đào tạo trang bị phương tiện phù hợp cho người khuyết tật (ảnh minh họa)

Loại thứ hai là xe thông thường, phù hợp với các trường hợp khuyết tật còn lại. Xe tập lái là ô tô hạng B số tự động đáp ứng các quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 94/2026/NĐ-CP và là xe nguyên bản.

Theo báo cáo của các sở xây dựng, từ ngày 01/6/2017 đến nay, cả nước chỉ có 2 cơ sở đào tạo được trang bị xe tập lái phù hợp để đào tạo người khuyết tật bàn chân phải, bàn tay phải hoặc bàn tay trái, với tổng số 5 phương tiện. Các xe này đã được sở xây dựng các tỉnh, thành phố kiểm tra và cấp giấy phép xe tập lái.

Cụ thể, Trung tâm GDNN Đào tạo lái xe Nam Việt (tỉnh Đắk Lắk) hiện có 1 xe cải tạo được cấp giấy phép xe tập lái còn hiệu lực. Từ ngày 01/6/2017 đến nay, cơ sở này có tổng cộng 1 xe tập lái cho người khuyết tật được cấp phép.

Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe Đông Đô (tỉnh Bắc Ninh) hiện có 4 xe cải tạo được cấp giấy phép xe tập lái còn hiệu lực; tổng số xe tập lái cho người khuyết tật được cấp giấy phép từ ngày 1/6/2017 đến nay là 4 xe.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, các thông tin trên được cung cấp để Cục Cảnh sát giao thông tham khảo, tổng hợp trong quá trình xem xét những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác sát hạch lái xe cho người khuyết tật.